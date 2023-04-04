Warner Bros. Discovery планирует создать сериал по книгам о Гарри Поттере

Компания Warner Bros. Discovery намерена выпустить онлайн-сериал на основе книг о Гарри Поттере. 7 сезонов, каждый из которых будет основан на фантастических произведениях Джоан Роулинг.

Автора уговаривают участвовать в создании сериала, но сделка еще не заключена. Согласно предложению, британская писательница не будет главным автором, также не будет в качестве эксперта постоянно контролировать съемочный процесс, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. С 2001 по 2011 год было выпущено 8 фильмов о Поттере и его друзьях, плюс 3 кинокартины из серии «Фантастические твари».