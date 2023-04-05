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Есть ли свет в конце тоннеля? Четыре вещи, которые происходят с человеком при смерти

05 апреля 2023 16:05
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Многие любопытные люди хотя бы раз в жизни задумывались, что чувствует человек, когда умирает. Этот вопрос будоражит сознания не только обывателей, но и специалистов. Масла в огонь подливают пережившие клиническую смерть. Они рассказывают недоступные для живых людей подробности.

Есть ли свет в конце тоннеля? Четыре вещи, которые происходят с человеком при смерти-1

Фото: Pixabay

До сих пор ученым сложно подробно описать, что чувствует человек, когда находится на грани жизни и смерти. Однако, долго наблюдая за умирающими пациентами, кое-что врачи все-таки могут рассказать, сообщает The Mirror. Так что же чувствует человек, когда его жизнь заканчивается?

Есть ли свет в конце тоннеля? Четыре вещи, которые происходят с человеком при смерти-4

Фото: Pixabay

Пережившие клиническую смерть люди часто говорят, что их как будто вынимали из собственного тела. Одни видят свет, у других все вокруг темнеет. Так ли это, эксперты сказать не могут, но есть другие не менее интересные подробности.

Ученые выяснили: если смерть наступает медленно, человек ощущает постепенное отключение своего тела. Сердце начинает биться медленнее, кровяное давление падает. В это время человек может чувствовать себя потерянным и странным.

Есть ли свет в конце тоннеля? Четыре вещи, которые происходят с человеком при смерти-7

Фото: Pixabay

Медицинские работники быстро замечают признаки смерти, поскольку человек начинает дышать медленно и поверхностно. Дыхание может быть даже громким, а все потому, что тело перестает чувствовать рот и горло. В конце концов, дыхание останавливается и лишенное кислорода сердце перестает биться.

Есть ли свет в конце тоннеля? Четыре вещи, которые происходят с человеком при смерти-10

Фото: Pixabay

Приближаясь к концу жизни, человек может терять сознание или, наоборот, его тело начинает непроизвольно двигаться. В это время разум погружается в состояние беспокойства и замешательства.

Есть ли свет в конце тоннеля? Четыре вещи, которые происходят с человеком при смерти-13

Фото: Pixabay

Многие исследования указывают на то, что человек все еще может слышать, когда находиться при смерти. Мозг реагирует на звук даже в бессознательном состоянии, вплоть до последних часов жизни. Но он не всегда способен понять, что происходит вокруг.

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# Медицина # калейдоскоп # Фотофакт

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