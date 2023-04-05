Есть ли свет в конце тоннеля? Четыре вещи, которые происходят с человеком при смерти

Многие любопытные люди хотя бы раз в жизни задумывались, что чувствует человек, когда умирает. Этот вопрос будоражит сознания не только обывателей, но и специалистов. Масла в огонь подливают пережившие клиническую смерть. Они рассказывают недоступные для живых людей подробности.

До сих пор ученым сложно подробно описать, что чувствует человек, когда находится на грани жизни и смерти. Однако, долго наблюдая за умирающими пациентами, кое-что врачи все-таки могут рассказать, сообщает The Mirror. Так что же чувствует человек, когда его жизнь заканчивается?

Пережившие клиническую смерть люди часто говорят, что их как будто вынимали из собственного тела. Одни видят свет, у других все вокруг темнеет. Так ли это, эксперты сказать не могут, но есть другие не менее интересные подробности.

Ученые выяснили: если смерть наступает медленно, человек ощущает постепенное отключение своего тела. Сердце начинает биться медленнее, кровяное давление падает. В это время человек может чувствовать себя потерянным и странным.