Уэнсдей Аддамс и Пеннивайз. Студентка перевоплощается в персонажей из фильмов ужасов с помощью макияжа

18-летняя визажист любит перевоплощаться в персонажей из фильмов ужасов. У нее уже появилась армия поклонников в социальных сетях.



Фото: 120.su

Эбби из штата Флорида перевоплотилась в образы Уэнсдей Аддамс, Пеннивайза, страшного Деда Мороза. На создание макияжей, которые больше похожи на маски, у визажиста может уходить семь часов, пишет Metro.



Фото: 120.su

Она перфекционист, поэтому много внимания уделяет деталям. Девушка выбирает персонажей, которых не так много в мире макияжа, а вдохновляется через социальные сети и телевидение.



Фото: 120.su