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Уэнсдей Аддамс и Пеннивайз. Студентка перевоплощается в персонажей из фильмов ужасов с помощью макияжа

11 января 2023 15:28
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18-летняя визажист любит перевоплощаться в персонажей из фильмов ужасов. У нее уже появилась армия поклонников в социальных сетях.

Уэнсдей Аддамс и Пеннивайз. Студентка перевоплощается в персонажей из фильмов ужасов с помощью макияжа -1


 Фото: 120.su

Эбби из штата Флорида перевоплотилась в образы Уэнсдей Аддамс, Пеннивайза, страшного Деда Мороза. На создание макияжей, которые больше похожи на маски, у визажиста может уходить семь часов, пишет Metro.

Уэнсдей Аддамс и Пеннивайз. Студентка перевоплощается в персонажей из фильмов ужасов с помощью макияжа -4


 Фото: 120.su

Она перфекционист, поэтому много внимания уделяет деталям. Девушка выбирает персонажей, которых не так много в мире макияжа, а вдохновляется через социальные сети и телевидение.

Уэнсдей Аддамс и Пеннивайз. Студентка перевоплощается в персонажей из фильмов ужасов с помощью макияжа -7


 Фото: 120.su

Самый любимый образ самой художницы – Пеннивайз. Над ним пришлось потрудиться около пяти часов. Она призналась, что обожает все жуткое, поэтому такие перевоплощения ей по душе. Эбби учится в колледже и три дня в неделю посвящает разным макияжам. А еще американка мечтает работать визажистом в фильме ужасов.

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Герои этого материала полные противоположности Эбби. Им нравятся персонажи из мультфильмов, поэтому они делают съедобные фигуры известных персон – подробнее читайте здесь.

# Красота # калейдоскоп # Эбби Бюлер # Фотофакт

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