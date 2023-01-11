Уэнсдей Аддамс и Пеннивайз. Студентка перевоплощается в персонажей из фильмов ужасов с помощью макияжа

18-летняя визажист любит перевоплощаться в персонажей из фильмов ужасов. У нее уже появилась армия поклонников в социальных сетях.
18-летняя визажист любит перевоплощаться в персонажей из фильмов ужасов. У нее уже появилась армия поклонников в социальных сетях.
Фото: 120.su
Эбби из штата Флорида перевоплотилась в образы Уэнсдей Аддамс, Пеннивайза, страшного Деда Мороза. На создание макияжей, которые больше похожи на маски, у визажиста может уходить семь часов, пишет Metro.
Фото: 120.su
Она перфекционист, поэтому много внимания уделяет деталям. Девушка выбирает персонажей, которых не так много в мире макияжа, а вдохновляется через социальные сети и телевидение.
Фото: 120.su
Самый любимый образ самой художницы – Пеннивайз. Над ним пришлось потрудиться около пяти часов. Она призналась, что обожает все жуткое, поэтому такие перевоплощения ей по душе. Эбби учится в колледже и три дня в неделю посвящает разным макияжам. А еще американка мечтает работать визажистом в фильме ужасов.
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