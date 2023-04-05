5 апреля Международный день нравственности. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 5 апреля, Международный день нравственности. Нравственность, отчасти являющаяся синонимом понятий этика и мораль, по сути, представляет собой разновидность социальных норм, призванных регулировать отношения между людьми в обществе. Основой нравственных принципов является то самое «Золотое правило», призывающее поступать по отношению к другим так, как хотелось бы, чтобы поступали по отношению к тебе самому. Таким образом, в его основе лежат уважение к правам, чувствам, убеждениям других людей, построение отношений между людьми на основе мира и согласия. В сегодняшнем мире проблема человеческой культуры стоит достаточно остро. Главное – качество жизни общества прямо пропорционально его нравственности. В обществе, где царит понимание и уважение, человек по-настоящему защищен и свободен. 5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена нашла остров Пасхи

5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена наткнулась на небольшой остров в Тихом океане, который назвали островом Пасхи. На острове Пасхи насчитывается 887 уникальных статуй моаи. Считается, что истуканы были изготовлены аборигенами острова в период между 1200 – 1500 годами. По одной из гипотез, строители статуй верили, что они помогают сохранить плодородие земель. Тем не менее вопрос происхождения моаи все еще остается одной из мировых загадок. Мировое ученое сообщество до сих пор ведет дискуссии о том, как аборигены изготавливали и передвигали статуи по острову. Сегодня остров Пасхи принадлежит к территории Чили и является одним из самых удаленных островов мира. Расстояние от острова Пасхи до континентального побережья Чили составляет более 3,5 тысячи километров. 5 апреля День талой воды

День талой воды отмечают 5 апреля. Ежегодный праздник приходится на период, когда прогревается земля, тает снег, текут ручьи. В преданиях упоминаются живая и мертвая вода. Растопленные лед и снег действительно похожи на сказочный эликсир. Жидкость оказывает оздоравливающее и омолаживающее действие. Почему появляются целебные свойства? Процесс заморозки-разморозки обнуляет память молекул. Структура жидкости становится похожей на протоплазму клеток человеческого организма. Согласно данным научных исследований, талая вода отличается оптимальными pH, жесткостью и минерализацией. Талая вода широко используется в целительной практике. Экология лишила нас возможности получать природную талую воду. Тем не менее при наличии водопроводного крана и холодильника вполне можно приготовить талую воду в домашних условиях. 5 апреля Международный день супа