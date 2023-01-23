Женщина переехала на самый отдалённый остров планеты. Что это за место и как там устроена жизнь?

Женщина переехала жить в самое отдаленное от цивилизации место. Решиться на такое может не каждый, ведь для многих городской комфорт, новые технологии и другие блага – самое важное условие при выборе места для жизни. Каково жить посреди океана, вдали от материка – в этом материале.



Фото: The Mirror

32-летняя Келли уехала из Великобритании, чтобы жить на вулканическом архипелаге Тристан-да-Кунья. Вполне вероятно, что вы даже не слышали о таком. Это самый отдаленный остров на планете, расположенный в более чем 2400 км от юга Африки. Омывается водами Атлантического океана. Женщина поселилась там еще в 2013-м, рассказывает The Mirror.



Фото: The Mirror

До острова можно добраться только на лодке из Кейптауна, ЮАР. Путь занимает от недели до двух – все зависит от погоды. Сначала Келли отправилась на остров, чтобы навестить своих родителей, поскольку ее отец был там дипломатом. Женщина встретила там будущего мужа и осталась.



Фото: The Mirror

На острове живет всего 138 человек. Келли говорит, что они все знают друг друга. Сама женщина руководит туристической фирмой. По ее словам, люди здесь ведут обычный образ жизни: мужчины ходят на рыбалку и на охоту, а женщины занимаются домом.



Фото: The Mirror

Рыбалка – их главный источник дохода. Мужчины в пять утра выходят в океан рыбачить. Возвращаются к обеду и весь день вместе с женами упаковывают рыбу для отправки по всему миру.



Фото: The Mirror

Сами островитяне питаются бараниной, омарами, рыбой, картофелем, свежими овощами и фруктами. Келли скучает по кафе, ресторанам и еде навынос, ведь на острове есть только один небольшой магазин. Все потому, что перевозка продуктов очень дорого обходится. Товары на архипелаг доставляют всего девять раз в год большими кораблями. У женщины двое детей, поэтому ей нужно хорошенько думать перед тем, как что-то приготовить. Она научилась делать роллы из свежей морской рыбы, рисовой бумаги, риса и приправ. Единственное заведение на острове – местный паб. Многолюдным он считается, если в нем отдыхает хотя бы пять человек.