Семейная пара сделала из грузового контейнера необычный дом. В нём есть две комнаты, кухня и ванная

Семейная пара превратила грузовой контейнер в шикарный дом у себя во дворе. Новая недвижимость теперь стоит в саду и даже сдается в аренду.
Семейная пара превратила грузовой контейнер в шикарный дом у себя во дворе. Новая недвижимость теперь стоит в саду и даже сдается в аренду.
Фото: The Sun
Все началось с того, что семья из штата Колорадо купила контейнер размером в 40 футов [чуть более 12 метров – прим. ред.]. Но бокс пришлось уменьшить до 33 футов [10 метров – прим. ред.], чтобы он поместился в саду. Пара приняла решение сделать мини-домом, чтобы в нем могли остановиться их гости, сообщает The Sun со ссылкой на Tiny Home Giant Journey. Сейчас стильный домишко сдается в аренду. За ночь хозяева просят 65 фунтов стерлингов [198,5 белорусских рублей – прим. ред.]. Это даже несколько дешевле, чем номер в отелях Колорадо.
Фото: The Sun
Дом оформлен в современном минималистичном стиле. В нем есть угловой диван, который раскладывается в двуспальную кровать.
Фото: The Sun
А еще отдельная спальня с кроватью для двоих и местом для гардероба.
Фото: The Sun
На кухне – индукционная плита, большой холодильник, кухонные шкафы и стол.
Фото: The Sun
Невероятно, но в этом чудо-доме есть еще и стильная ванная комната с туалетом и душем.
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