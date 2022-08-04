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Семейная пара сделала из грузового контейнера необычный дом. В нём есть две комнаты, кухня и ванная

04 августа 2022 17:38
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Семейная пара превратила грузовой контейнер в шикарный дом у себя во дворе. Новая недвижимость теперь стоит в саду и даже сдается в аренду.

Семейная пара сделала из грузового контейнера необычный дом. В нём есть две комнаты, кухня и ванная -1


Фото: The Sun

Все началось с того, что семья из штата Колорадо купила контейнер размером в 40 футов [чуть более 12 метров – прим. ред.]. Но бокс пришлось уменьшить до 33 футов [10 метров – прим. ред.], чтобы он поместился в саду. Пара приняла решение сделать мини-домом, чтобы в нем могли остановиться их гости, сообщает The Sun со ссылкой на Tiny Home Giant Journey. Сейчас стильный домишко сдается в аренду. За ночь хозяева просят 65 фунтов стерлингов [198,5 белорусских рублей – прим. ред.]. Это даже несколько дешевле, чем номер в отелях Колорадо.

Семейная пара сделала из грузового контейнера необычный дом. В нём есть две комнаты, кухня и ванная -4


Фото: The Sun

Дом оформлен в современном минималистичном стиле. В нем есть угловой диван, который раскладывается в двуспальную кровать.

Семейная пара сделала из грузового контейнера необычный дом. В нём есть две комнаты, кухня и ванная -7


Фото: The Sun

А еще отдельная спальня с кроватью для двоих и местом для гардероба.

Семейная пара сделала из грузового контейнера необычный дом. В нём есть две комнаты, кухня и ванная -10


Фото: The Sun

На кухне – индукционная плита, большой холодильник, кухонные шкафы и стол.

Семейная пара сделала из грузового контейнера необычный дом. В нём есть две комнаты, кухня и ванная -13


Фото: The Sun

Невероятно, но в этом чудо-доме есть еще и стильная ванная комната с туалетом и душем.

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# Жизнь за городом # калейдоскоп # Фотофакт

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