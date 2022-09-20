Мегаполис будущего. Вот как будут выглядеть дома, объединённые с природой
Манас Бхатия показал публике своё смелое представление о будущем, в котором жилые небоскрёбы, покрытые деревьями, растениями и водорослями, работают как «башни для очистки воздуха».
Как сообщает CNN Style, в серии детализированных изображений архитектор и дизайнер из Нью–Дели воплотил эту идею в жизнь. Его воображаемые здания изображены возвышающимися высоко над футуристическим мегаполисом; изогнутые дома вдохновлены формами, встречающимися в природе. Но эти изображения были не только плодом его собственного воображения.
Для своего концептуального проекта Aux Future Cities Бхатия обратился к искусственному интеллекту с инструментом визуализации Midjourney, который генерирует сложные изображения на основе письменных подсказок. Используя набор текстовых описаний, включающих такие фразы, как «футуристические башни», «утопическая технология», «симбиотический» и «биолюминесцентный материал», Midjourney выдал серию цифровых изображений, которые Бхатия доработал, оттачивая подсказки.
Бхатия сказал, что на создание каждого сюрреалистического произведения искусства может уйти до 20 минут. Он уточнял свои описания по 100 раз за проект, редактируя и добавляя текст, пока не достиг желаемых результатов, а после доводил до идеала изображения в фотошопе.
«Процесс проб и ошибок – это самое интересное. Мы используем искусственный интеллект для создания изображений, и в процессе ИИ обучается и совершенствуется», – сказал архитектор.
В другом проекте под названием «Симбиотическая архитектура» Бхатия представил будущее, в котором здания будут сделаны из живых материалов. Используя такие подсказки, как «гигантский», «дерево» и «выдолбленный», он создал образы того, что он назвал «утопическим будущим», в котором квартиры формируются внутри деревьев размером с секвойю.
Вдохновением для архитектора стало красное дерево Гиперион высотой 115 метров, растущее в Калифорнии, которое считается самым высоким живым деревом в мире. Дизайнер также опирался на свою повседневную работу в индийской архитектурной фирме Ant Studio, которая занимается проектами по модернизации зданий содействующей естественной вентиляции и снижению энергопотребления.
«Идея была в том, чтобы «оболочка» здания была органической. Башни могли бы сами регулировать температуру в течение дня так же, как в природе происходит процесс движения воды через растение и её испарение», – сказал Бхатия, добавив: «Если бы мы могли создавать строительные материалы, которые были бы органическими, которые могли бы жить и расти, вентиляция здания осуществлялась бы с помощью естественных процессов».
Популярность инструментов обработки изображений искусственным интеллектом, таких как DALL-E 2 от OpenAI и Imagen от Google Research, подняла новые вопросы о креативности и художественной целостности.
В прошлом месяце геймдизайнер из Колорадо Джейсон М. Аллен спорно выиграл 300 долларов на художественном конкурсе с футуристическим изображением в стиле Ренессанса, созданным с помощью Midjourney. Некоторые пользователи социальных сетей и художники выразили своё неодобрение методам Аллена. Сам дизайнер сказал, что его работа, на создание которой у него ушло более 80 часов, квалифицируется как произведение цифрового искусства.Для Бхатии искусственный интеллект – это просто ещё один инструмент.
«Искусство можно интерпретировать по-разному, – сказал он. – И художник может использовать любой инструмент для создания своей работы. Любой может использовать искусственный интеллект, но не каждый сможет добиться такого хорошего результата, как творческий человек».
Создавая нечто, выходящее за рамки воображения пользователей, ИИ может подарить новые идеи и обогатить процесс проектирования, добавил архитектор. Он даже предвидит будущее, в котором искусственный интеллект сможет создавать 3D–проекты и будет интегрирован в программное обеспечение, которое архитекторы используют для моделирования своих творений.
«У него огромный потенциал, – сказал архитектор. В нашей студии мы попробовали использовать искусственный интеллект для создания мудборда (доски настроения) для нашего клиента, и презентация прошла очень хорошо. В ближайшем будущем архитекторам и дизайнерам в сочетании с искусственным интеллектом будет на что надеяться».
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