Мегаполис будущего. Вот как будут выглядеть дома, объединённые с природой

Манас Бхатия показал публике своё смелое представление о будущем, в котором жилые небоскрёбы, покрытые деревьями, растениями и водорослями, работают как «башни для очистки воздуха». Как сообщает CNN Style, в серии детализированных изображений архитектор и дизайнер из Нью–Дели воплотил эту идею в жизнь. Его воображаемые здания изображены возвышающимися высоко над футуристическим мегаполисом; изогнутые дома вдохновлены формами, встречающимися в природе. Но эти изображения были не только плодом его собственного воображения. Для своего концептуального проекта Aux Future Cities Бхатия обратился к искусственному интеллекту с инструментом визуализации Midjourney, который генерирует сложные изображения на основе письменных подсказок. Используя набор текстовых описаний, включающих такие фразы, как «футуристические башни», «утопическая технология», «симбиотический» и «биолюминесцентный материал», Midjourney выдал серию цифровых изображений, которые Бхатия доработал, оттачивая подсказки.

Фото: Манас Бхатия

Бхатия сказал, что на создание каждого сюрреалистического произведения искусства может уйти до 20 минут. Он уточнял свои описания по 100 раз за проект, редактируя и добавляя текст, пока не достиг желаемых результатов, а после доводил до идеала изображения в фотошопе. «Процесс проб и ошибок – это самое интересное. Мы используем искусственный интеллект для создания изображений, и в процессе ИИ обучается и совершенствуется», – сказал архитектор. В другом проекте под названием «Симбиотическая архитектура» Бхатия представил будущее, в котором здания будут сделаны из живых материалов. Используя такие подсказки, как «гигантский», «дерево» и «выдолбленный», он создал образы того, что он назвал «утопическим будущим», в котором квартиры формируются внутри деревьев размером с секвойю.

Фото: Манас Бхатия

Вдохновением для архитектора стало красное дерево Гиперион высотой 115 метров, растущее в Калифорнии, которое считается самым высоким живым деревом в мире. Дизайнер также опирался на свою повседневную работу в индийской архитектурной фирме Ant Studio, которая занимается проектами по модернизации зданий содействующей естественной вентиляции и снижению энергопотребления. «Идея была в том, чтобы «оболочка» здания была органической. Башни могли бы сами регулировать температуру в течение дня так же, как в природе происходит процесс движения воды через растение и её испарение», – сказал Бхатия, добавив: «Если бы мы могли создавать строительные материалы, которые были бы органическими, которые могли бы жить и расти, вентиляция здания осуществлялась бы с помощью естественных процессов».

Фото: Манас Бхатия

Популярность инструментов обработки изображений искусственным интеллектом, таких как DALL-E 2 от OpenAI и Imagen от Google Research, подняла новые вопросы о креативности и художественной целостности. В прошлом месяце геймдизайнер из Колорадо Джейсон М. Аллен спорно выиграл 300 долларов на художественном конкурсе с футуристическим изображением в стиле Ренессанса, созданным с помощью Midjourney. Некоторые пользователи социальных сетей и художники выразили своё неодобрение методам Аллена. Сам дизайнер сказал, что его работа, на создание которой у него ушло более 80 часов, квалифицируется как произведение цифрового искусства.Для Бхатии искусственный интеллект – это просто ещё один инструмент. «Искусство можно интерпретировать по-разному, – сказал он. – И художник может использовать любой инструмент для создания своей работы. Любой может использовать искусственный интеллект, но не каждый сможет добиться такого хорошего результата, как творческий человек».

Фото: Манас Бхатия