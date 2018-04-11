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Елена Степаненко похудела на 46 килограмм. Секрет диеты артистки

11 апреля 2018 08:18
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Новости России. 8 апреля свой юбилей отметила Елена Степаненко. Артистке исполнилось 65 лет.

Накануне праздника супруга Евгения Петросяна рассказала, как ей удалось похудеть на 46 килограмм. По словам Степаненко, в какой-то момент ее перестало устраивать собственное отражение в зеркале, поэтому она решилась на перемены. В первую очередь пересмотрела свой рацион и график приема пищи. 

Елена Степаненко похудела на 46 килограмм. Секрет диеты артистки-1

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Слова артистки приводит издание StarHit. 

Елена Степаненко: 
Поняла – надо меньше есть. Размер употребляемой порции должен умещаться в ладошке, поэтому за стол нужно садиться не реже шести раз в день, а не два-три, как мы привыкли. Если проголодалась, спрашиваю себя – хочу именно кушать или все-таки пить? Опрокидываю стакан воды и жду 20 минут, что ответит организм. Если он продолжает настаивать на приеме пищи, повторяю ритуал. Коли все равно голодна, только тогда ем. Вот знаете, как иногда бывает: обедаешь – и вдруг отвлекает телефонный звонок. Отрываешься от трапезы, через полчаса возвращаешься, а уже не хочется! Так мы устроены: осознание, что сыты, в мозг поступает лишь через 20 минут. Представляете, сколько можно в себя запихнуть за это время? 

Елена Степаненко похудела на 46 килограмм. Секрет диеты артистки-4

Март 2016. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Елена Степаненко похудела на 46 килограмм. Секрет диеты артистки-6

Фото: instagram.com/zvezdnye_dni_rozhdeniya

До 8 апреля Елена соблюдала пост, однако до позволяла себе все, что хочется, только в небольших размерах.

Артистка также отметила, что ей повезло – у нее упругая кожа благодаря хорошей генетике. «Сколько раз ни сбрасывала, никогда ничего не обвисало, обходилась без всяких пластических операций и физнагрузок».

Елена Степаненко похудела на 46 килограмм. Секрет диеты артистки-9

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Ранее Елена серьезно занималась плаванием, но сейчас делает это только для удовольствия.  

В середине марта стало известно, что Максим Фадеев придумал свой способ похудения и сбросил 42 кг (читать далее).  

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Елена Степаненко

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