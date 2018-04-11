Елена Степаненко похудела на 46 килограмм. Секрет диеты артистки

Накануне праздника супруга Евгения Петросяна рассказала, как ей удалось похудеть на 46 килограмм. По словам Степаненко, в какой-то момент ее перестало устраивать собственное отражение в зеркале, поэтому она решилась на перемены. В первую очередь пересмотрела свой рацион и график приема пищи.

Елена Степаненко: Поняла – надо меньше есть. Размер употребляемой порции должен умещаться в ладошке, поэтому за стол нужно садиться не реже шести раз в день, а не два-три, как мы привыкли. Если проголодалась, спрашиваю себя – хочу именно кушать или все-таки пить? Опрокидываю стакан воды и жду 20 минут, что ответит организм. Если он продолжает настаивать на приеме пищи, повторяю ритуал. Коли все равно голодна, только тогда ем. Вот знаете, как иногда бывает: обедаешь – и вдруг отвлекает телефонный звонок. Отрываешься от трапезы, через полчаса возвращаешься, а уже не хочется! Так мы устроены: осознание, что сыты, в мозг поступает лишь через 20 минут. Представляете, сколько можно в себя запихнуть за это время?

До 8 апреля Елена соблюдала пост, однако до позволяла себе все, что хочется, только в небольших размерах.

Артистка также отметила, что ей повезло – у нее упругая кожа благодаря хорошей генетике. «Сколько раз ни сбрасывала, никогда ничего не обвисало, обходилась без всяких пластических операций и физнагрузок».