«Делаем, что хотим»: Тимур Батрудинов прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой

Новости России. Уже несколько дней российские соцсети обсуждают шоумена Тимура Батрутдинова и телеведущую Ольгу Бузову. Поводом для дискуссий стало то, что Бузова и Батрутдинов вместе поехали на отдых в Таиланд. Первые слухи о романе знаменитостей появились в начале декабря. После съемок новогоднего шоу юморист выложил фото с певицей и отметил, что «холостяки ищут свои половины». Тимур Батрутдинов:

Два главных холостяка ищут свои половины. Уважаемые половины, если не найдётесь в ближайшее время, то мы с Олей поженимся! Это угроза! Время пошло! На что Бузова в Instagram отметила: «А почему нет?!».

Фото: instagram.com/timurbatrutdinov

Через несколько дней Батрутдинов снова поделился фото с певицей, где назвал ее «феноменом». Тимур Батрутдинов:

Ольга, ты феномен нашего времени! Восхищаюсь тобой! Ты - Нео в женском обличии, разгадавшая секреты нашей матрицы. Всё, чего ты прикасаешься, имеет успех, вопреки всем законам гравитации! Прикоснись меня ещё раз, пожалуйста.

Фото: instagram.com/buzova86

И вот в начале января артисты отправились на совместный отдых. За несколько дней пребывания на острове Бузова и Батрутдинов выложили не одно совместое фото и видео. На одном из снимков Ольга и Тимур стояли вместе на палубе. Ольга Бузова:

Тима, спасибо тебе за этот прекрасный день. Ольга Бузова в Минске: что писали о концерте в социальных сетях

Фото: instagram.com/buzova86

Поклонники начали поздравлять пару и отмечали, что они подходят друг другу и хорошо смотрятся вместе. «Была бы рада, если бы у них сложилось», «Всегда приходит конец чему-либо... Холостяк может стать семейным». Другие же пользователи соцсетей отметили, что не одобряют отношения напоказ и происходящее не может быть правдой. Фото за два дня набрало почти 800 тысяч лайков. На следующий день Тимур опубликовал на своей странице два видео, оператором которых была телеведущая. На одном из роликов юморист прыгнул в воду и поплыл к берегу, а голос Ольги за кадром говорил: «Плыви, дорогой, плыви. Все равно от меня далеко не уплывешь».

Фото: instagram.com/buzova86