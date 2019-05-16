Да будет «Scream»! Сергей Лазарев вступает в борьбу за победу на «Евровидении»

Новости России. 16 мая во втором полуфинале «Евровидения-2019» выступит представитель России Сергей Лазарев. Мы решили ещё раз посмотреть, как будет выглядеть его номер.

Фото: Andres Putting

Ранее мы уже рассказывали, как Лазарев провёл свою первую репетицию. Вторая репетиция была не менее впечатляющей.

Фото: Andres Putting

Фото: Andres Putting

В определённый момент сцена затемнилась, и на ней остался только один из девяти Сергеев (восемь зеркальных и один настоящий). Затем он ушёл. Потом появился другой. И снова ушёл. Но потом на сцену вновь вернулись все девять Лазаревых.

Фото: Andres Putting

Может быть, это возвращение служит отсылкой к тому, что для россиянина это уже второе участие в международном песенном конкурсе? Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019»

Фото: Andres Putting

Менее чем через сутки Лазарев представит на суд жюри и зрителей свой номер. Хотя, вероятно, певец испытывает волнение, на своей странице в Instagram он с радостью приглашает всех посмотреть его выступление.

Фото: Andres Putting