Да будет «Scream»! Сергей Лазарев вступает в борьбу за победу на «Евровидении»

Новости России. 16 мая во втором полуфинале «Евровидения-2019» выступит представитель России Сергей Лазарев. Мы решили ещё раз посмотреть, как будет выглядеть его номер.
Новости России. 16 мая во втором полуфинале «Евровидения-2019» выступит представитель России Сергей Лазарев. Мы решили ещё раз посмотреть, как будет выглядеть его номер.
Фото: Andres Putting
Ранее мы уже рассказывали, как Лазарев провёл свою первую репетицию. Вторая репетиция была не менее впечатляющей.
Фото: Andres Putting
Фото: Andres Putting
В определённый момент сцена затемнилась, и на ней остался только один из девяти Сергеев (восемь зеркальных и один настоящий). Затем он ушёл. Потом появился другой. И снова ушёл. Но потом на сцену вновь вернулись все девять Лазаревых.
Фото: Andres Putting
Может быть, это возвращение служит отсылкой к тому, что для россиянина это уже второе участие в международном песенном конкурсе?
Фото: Andres Putting
Менее чем через сутки Лазарев представит на суд жюри и зрителей свой номер. Хотя, вероятно, певец испытывает волнение, на своей странице в Instagram он с радостью приглашает всех посмотреть его выступление.
Фото: Andres Putting
Кстати, автором номера представителя России является король «Евровидения» Фокас Евангелинос.
Чем греческий режиссёр и хореограф заслужил такое прозвище можно узнать здесь.