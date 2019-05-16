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Да будет «Scream»! Сергей Лазарев вступает в борьбу за победу на «Евровидении»

16 мая 2019 07:31
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Новости России. 16 мая во втором полуфинале «Евровидения-2019» выступит представитель России Сергей Лазарев. Мы решили ещё раз посмотреть, как будет выглядеть его номер.  

Да будет «Scream»! Сергей Лазарев вступает в борьбу за победу на «Евровидении»-1

Фото: Andres Putting  

Ранее мы уже рассказывали, как Лазарев провёл свою первую репетицию. Вторая репетиция была не менее впечатляющей.  

Да будет «Scream»! Сергей Лазарев вступает в борьбу за победу на «Евровидении»-4

Фото: Andres Putting  

Зачем ему «Евровидение» во второй раз? Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве  

Да будет «Scream»! Сергей Лазарев вступает в борьбу за победу на «Евровидении»-7

Фото: Andres Putting  

В определённый момент сцена затемнилась, и на ней остался только один из девяти Сергеев (восемь зеркальных и один настоящий). Затем он ушёл. Потом появился другой. И снова ушёл. Но потом на сцену вновь вернулись все девять Лазаревых.  

Да будет «Scream»! Сергей Лазарев вступает в борьбу за победу на «Евровидении»-10

Фото: Andres Putting  

Может быть, это возвращение служит отсылкой к тому, что для россиянина это уже второе участие в международном песенном конкурсе?  

Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019»  

Да будет «Scream»! Сергей Лазарев вступает в борьбу за победу на «Евровидении»-13

Фото: Andres Putting  

Менее чем через сутки Лазарев представит на суд жюри и зрителей свой номер. Хотя, вероятно, певец испытывает волнение, на своей странице в Instagram он с радостью приглашает всех посмотреть его выступление.  

Да будет «Scream»! Сергей Лазарев вступает в борьбу за победу на «Евровидении»-16

Фото: Andres Putting  

Кстати, автором номера представителя России является король «Евровидения» Фокас Евангелинос. 

Чем греческий режиссёр и хореограф заслужил такое прозвище можно узнать здесь.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Фотофакт

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