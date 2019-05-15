Прямой эфир

Лунный календарь на 16 мая: не ссорьтесь и не проливайте воду. А ещё сны вещие

15 мая 2019 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

16 мая, согласно лунному календарю, 12-ый лунный день. Продлится он до 17 часов. В этот день нельзя ссориться, потому что помириться будет трудно. В целом, возможна повышенная эмоциональность. Поэтому лучше перенести серьёзные дела и встречи, ничего не начинать.

Плохой знак в этот четверг – разбитая посуда, пролитая жидкость. Это знак страдания, одиночества.

Наводим красоту. Благоприятные дни для стрижки и покраски волос в мае

Сны в этот лунный день вещие. Причём, всё, что вы увидите, будет посланием от хорошо расположенных к вам, светлых сил. Если вдруг приснится страшный сон, не стоит опасаться, он просто не сбудется.

Лунный календарь на 16 мая: не ссорьтесь и не проливайте воду. А ещё сны вещие-1

# Лунный календарь # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Женская заколка-убийца и мечи выше человека. Уникальную коллекцию привезли в Минск
15 мая 2019 14:08

Женская заколка-убийца и мечи выше человека. Уникальную коллекцию привезли в Минск

Александр Рыбак высказался о выступлении ЗЕНЫ на «Евровидении»
15 мая 2019 10:00

Александр Рыбак высказался о выступлении ЗЕНЫ на «Евровидении»

Азербайджан на «Евровидении-2019». Кто такой Чингиз и почему он поёт о токсичной любви
15 мая 2019 08:48

Азербайджан на «Евровидении-2019». Кто такой Чингиз и почему он поёт о токсичной любви