Лунный календарь на 16 мая: не ссорьтесь и не проливайте воду. А ещё сны вещие

16 мая, согласно лунному календарю, 12-ый лунный день. Продлится он до 17 часов. В этот день нельзя ссориться, потому что помириться будет трудно. В целом, возможна повышенная эмоциональность. Поэтому лучше перенести серьёзные дела и встречи, ничего не начинать.

Плохой знак в этот четверг – разбитая посуда, пролитая жидкость. Это знак страдания, одиночества.

Наводим красоту. Благоприятные дни для стрижки и покраски волос в мае

Сны в этот лунный день вещие. Причём, всё, что вы увидите, будет посланием от хорошо расположенных к вам, светлых сил. Если вдруг приснится страшный сон, не стоит опасаться, он просто не сбудется.