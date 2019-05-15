Женская заколка-убийца и мечи выше человека. Уникальную коллекцию привезли в Минск

Свыше шестисот старинных мечей, шпаг и боевых клинков эпохи Возрождения, более 80 книг и манускриптов в стенах художественной галереи Михаила Савицкого.
Свыше шестисот старинных мечей, шпаг и боевых клинков эпохи Возрождения, более 80 книг и манускриптов в стенах художественной галереи Михаила Савицкого.
Коллекция знаменитого бизнесмена, председателя федерации исторического фехтования Италии Роберто Готти впервые посетила Минск в рамках культурной программы Вторых Европейских игр.
Ольга Григорьева, начальник отдела по организации и проведению культурной программы фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Одним из организаторов этой выставки выступила дирекция II Европейских игр, работа над выставкой велась более года. Выставка примечательна тем, что посетители могут не только увидеть экспонаты, но и узнать, что стоит за ними, с помощью мультимедийных технологий, интерактивных мероприятий.
Начинается экспозиция с удивительной комнаты, где обитает дух Вулкана и Марса.
Звук бьющего молота, раскалённые клинки и запах огня – неотъемлемые атрибуты кузницы, тут рождаются доспехи бравого рыцаря. В древние времена работа оружейника была окружена тайной, селился он далеко от города, поэтому местные принимали его за настоящего чародея.
В рамках выставки можно познакомиться с творчеством этого мага, всеми этапами производства меча.
Юлия Ковалева, куратор выставки:
Перед нами реконструкция кабинета мастера по фехтованию. Самым интересным предметом здесь является шкаф-комод, шкафчики этого комода украшены сюжетами, там изображены сцены фехтования из книги известного теоретика фехтования Камилло Агриппа.
Здесь представлена одна из, наверное, самых больших коллекций в Европе таких книг. Это и рукописные, и старопечатные книги.
А вот и одна из страниц его книги, которая использовалась для оформления комода.
Этот листок процарапан и покрыт следами порошка – значит полностью готов для декора дерева.
Юлия Ковалева:
В оружейном зале представлено 86 типов холодного оружия и 70 книг по фехтованию. Перед нами коллекция двуручных и полутораручных мечей.
Пользовались ими пешие воины, для них не делали ножны, потому что на поясе их носить невозможно, они могли быть по высоте 1 м 80 см, даже выше среднего роста человека, поэтому их носили на плече, как палку.
После появления огнестрельного оружия воины отказались от тяжёлых мечей в пользу небольших, весом до килограмма.
Активно развивалась и гарда, которая способна защитить кисть человека.
Юлия Ковалева:
Дальше меч становится ещё легче, появляется рапира. В переводе означает «меч для ношения с одеждой, с костюмом».
Она находилась с левой стороны. Рапира значительно легче тяжёлого меча, и в качестве основного удара используется укол. Считается, что самыми лучшими мастерами фехтования рапирами были итальянцы.
В оружейном зале также представлены предметы и для рукопашного боя.
Среди многообразия ножей и клинков есть даже дамский инструмент: элегантная заколка для волос, которая в нужный момент превращается в опасный кинжал.
Ольга Григорьева:
Для всех любителей исторического фехтования 22-23 июня будут проходить показательные выступления по историческому фехтованию, более 150 спортсменов из разных стран приедут и покажут всю свою свою красоту, зрелищность и мастерство.
После того, как вы познакомились с историей фехтования в специальном интерактивном зале можно почувствовать себя настоящим воином.