Цветы жизни. Посмотрите, как заразительно смеются эти дети

Новости мира. Так повелось, что детей считают цветами жизни. Кто-то согласен с этим, кто-то – нет, но умиление различными действиями карапузов можно наблюдать повсеместно. Например, когда оставленный на минутку ребёнок разукрашивает стены и засыпает кухню мукой. Восхищаются и умиляются все, кроме родителей, которым приходится наводить порядок.

В этот раз мы не стали изучать детские проказы, а захотели посмеяться вместе с малышами. На обнаруженном нами ролике карапузы от души смеются и заражают своим позитивом.