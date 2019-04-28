Прямой эфир

Какое милое видео. Сергей Лазарев учит сына поздравлению с Пасхой

28 апреля 2019 12:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев поделился милым семейным видео по случаю православной Пасхи.  

«Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Добра, мира и любви!», – пожелал верующим артист на своей странице в Instagram.  

Какое милое видео. Сергей Лазарев учит сына поздравлению с Пасхой-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey  

Певец также разместил в соцсети минутное видео с сыном. Лазарев учит малыша говорить «Воистину воскрес». Обучение выглядит ещё забавнее из-за «мультяшных» голосов отца и сына. После нескольких попыток у Никиты получилось произнести праздничные слова.  

Закончился ролик пасхальным поединком крашеными яйцами. Победителем оказался Сергей, хотя Никита с этим не согласился.  

1 апреля Лазареву исполнилось 36 лет.  

С днём рождения артиста трогательно поздравил его сын – здесь подробнее.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пугачёва и Лобода наградили финалистов шоу «Голос. Дети»
28 апреля 2019 10:58

Пугачёва и Лобода наградили финалистов шоу «Голос. Дети»

До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах
28 апреля 2019 10:01

До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах

Как понять, что вы нравитесь молодому человеку? 5 признаков
27 апреля 2019 15:12

Как понять, что вы нравитесь молодому человеку? 5 признаков