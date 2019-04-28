Какое милое видео. Сергей Лазарев учит сына поздравлению с Пасхой

«Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Добра, мира и любви!», – пожелал верующим артист на своей странице в Instagram.

Новости России. Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев поделился милым семейным видео по случаю православной Пасхи.

Певец также разместил в соцсети минутное видео с сыном. Лазарев учит малыша говорить «Воистину воскрес». Обучение выглядит ещё забавнее из-за «мультяшных» голосов отца и сына. После нескольких попыток у Никиты получилось произнести праздничные слова.

Закончился ролик пасхальным поединком крашеными яйцами. Победителем оказался Сергей, хотя Никита с этим не согласился.

1 апреля Лазареву исполнилось 36 лет.