Орбакайте рассказала, как прозвище Пугачёвой стало её именем

Новости России. Кристина Орбакайте рассказала, как ее мама – Алла Пугачева – выбирала ей имя.

История была приурочена ко Дню матери.

Видимо, популярная исполнительница стала Кристиной в честь героини книги, которую читала Алла Пугачева. Так имя дочери певицы было предопределено.

Кристина Орбакайте:

Удивительно, в канун Дня Матери в нашем доме появилась эта удивительная книга. Её прислали по почте с прилагаемым письмом, именно эту книгу читала Юная Алла на пляже, за что и получила прозвище «Кристина» от местной молодёжи. А когда у неё родилась дочь, имя было определено без сомнения.