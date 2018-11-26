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Орбакайте рассказала, как прозвище Пугачёвой стало её именем

26 ноября 2018 10:40
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Новости России. Кристина Орбакайте рассказала, как ее мама – Алла Пугачева – выбирала ей имя.

История была приурочена ко Дню матери.

Видимо, популярная исполнительница стала Кристиной в честь героини книги, которую читала Алла Пугачева. Так имя дочери певицы было предопределено.

Кристина Орбакайте:
Удивительно, в канун Дня Матери в нашем доме появилась эта удивительная книга. Её прислали по почте с прилагаемым письмом, именно эту книгу читала Юная Алла на пляже, за что и получила прозвище «Кристина» от местной молодёжи. А когда у неё родилась дочь, имя было определено без сомнения.

Орбакайте рассказала, как прозвище Пугачёвой стало её именем-1

Фото: instagram.com/orbakaite_k

Певица поблагодарила маму теплыми словам: «Спасибо, моя родная».

В комментариях к посту многие пользователи рассказали, как литературные персонажи стали прототипами их именам и поздравили певиц с праздником.

В конце сентября Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж – теперь это короткая стрижка (смотрите здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Кристина Орбакайте # Алла Пугачёва # Фотофакт

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