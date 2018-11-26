Пилотирует самолёт, танцует и рисует. Видеовизитка белорусской участницы «Мисс мира-2018» Марии Василевич

Среди них и ролик белорусской красавицы – Марии Василевич. В нем девушка рассказывает о своих увлечениях и о том, чем для нее является вдохновение.

«Это невероятное чувство, это как ощущение невесомости, когда исчезают грани невозможного и время останавливается. Это мгновение абсолютного счастья, которое исходит изнутри. Это что-то неуловимое, то, что находится внутри. Это то, что всегда окутано тайной», – рассказывает Мария за кадром.

В сети также появилась видеозапись беседы с участницами в рамках раунда «Miss World Head to Head Challenge», где ведущий разговаривает с конкурсантками.

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Фотофакт

Интервьюер спросил у Марии о ее разносторонних хобби. Девушка ответила, что ей очень важно пробовать себя в разных направлениях и получать новые знания.

Мария Василевич:

Это позволяет получить яркие эмоции, чувства, делает мою жизнь счастливее, раскрашивает ее и дает возможность развиваться в разных сферах.