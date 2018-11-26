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Пилотирует самолёт, танцует и рисует. Видеовизитка белорусской участницы «Мисс мира-2018» Марии Василевич

26 ноября 2018 09:39
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Новости Беларуси. В сети были опубликованы видеовизитки участниц конкурса «Мисс Мира-2018».

Среди них и ролик белорусской красавицы – Марии Василевич. В нем девушка рассказывает о своих увлечениях и о том, чем для нее является вдохновение.  

На кадрах видео Мария танцует, рисует и управляет легкомоторным самолетом.   

Пилотирует самолёт, танцует и рисует. Видеовизитка белорусской участницы «Мисс мира-2018» Марии Василевич-1

Кадр из видео

«Это невероятное чувство, это как ощущение невесомости, когда исчезают грани невозможного и время останавливается. Это мгновение абсолютного счастья, которое исходит изнутри. Это что-то неуловимое, то, что находится внутри. Это то, что всегда окутано тайной», – рассказывает Мария за кадром.    

Пилотирует самолёт, танцует и рисует. Видеовизитка белорусской участницы «Мисс мира-2018» Марии Василевич-4

Кадр из видео  

В сети также появилась видеозапись беседы с участницами в рамках раунда «Miss World Head to Head Challenge», где ведущий разговаривает с конкурсантками.  

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Интервьюер спросил у Марии о ее разносторонних хобби. Девушка ответила, что ей очень важно пробовать себя в разных направлениях и получать новые знания.    

Мария Василевич:    
Это позволяет получить яркие эмоции, чувства, делает мою жизнь счастливее, раскрашивает ее и дает возможность развиваться в разных сферах.    

Пилотирует самолёт, танцует и рисует. Видеовизитка белорусской участницы «Мисс мира-2018» Марии Василевич-7

Кадр из видео

Также ведущий спросил у девушек, может ли один человек изменить мир и как он это сделает.  

Белоруска дала свой ответ на этот вопрос.  

Мария Василевич:  
Один из американских писателей говорил: «Вчера я был умным, поэтому я хотел изменить мир, сегодня я мудрый, поэтому я меняю себя». Я согласна с этой цитатой и уверена, что если ты изменишь себя в этом мире, мир изменится вместе за тобой. Например, если ты стал добрее, гуманнее и начал помогать другим людям, ты будешь примером для них. И люди тоже изменятся в лучшую сторону, как и ты».  

Пилотирует самолёт, танцует и рисует. Видеовизитка белорусской участницы «Мисс мира-2018» Марии Василевич-10

Фото: instagram.com/by_vasilevich

На сайте конкурса девиз Марии Василевич: «Будь лучшей версией себя». 

В мини-интервью белорусская красавица рассказала о том, что она любит. 

Любимый фильм – «Форрест Гамп», 

Любимая песня – «What a Wonderful World» Луи Армстронга.  

Любимая еда – налистники, традиционное белорусское блюдо.   

Любимая книга – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.  

Мария Василевич показала, в каких нарядах представит Беларусь на «Мисс мира-2018»: большой фотофакт (смотрите здесь).   

# Мисс мира # калейдоскоп # Мария Василевич # Фотофакт

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