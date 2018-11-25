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13-летняя Роксана Венгель из Польши выиграла детское «Евровидение-2018»

25 ноября 2018 20:40
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Новости Польши. Роксана Венгель из Польши выиграла детское «Евровидение-2018» в Минске. 13-летняя исполнительница посвятила победу на конкурсе своей стране, родным и делегации. Это первая победа Польши на песенном конкурсе. 

«Я до сих пор в шоке. Не могу поверить в свою победу. Выступления всех финалистов были достойными, и каждый мог стать первым», – рассказала Роксана на пресс-конференции. Юная певица призналась: мечтает, чтобы следующий международный песенный конкурс детское «Евровидение» приняла Польша.

Финал детского «Евровидения-2018». Показываем, что происходило за кулисами

13-летняя Роксана Венгель из Польши выиграла детское «Евровидение-2018»-1


Источник фото: instagram.com/roxie_wegiel/

Первые эмоции победительницы детского «Евровидения» здесь.

На евровизийной сцене Роксана Венгель исполнила композицию I Want To Be.

Артистка выиграла первое шоу «Голос. Дети» в Польше. За жизнью Роксаны в Instagram следят более 280 тысяч человек. После фееричной победы исполнительница написала для своих подписчиков эмоциональный пост. В нем девочка благодарит за поддержку каждого, кто отдал свой голос.

13-летняя Роксана Венгель из Польши выиграла детское «Евровидение-2018»-4


Источник фото: instagram.com/roxie_wegiel/

Участники детского «Евровидения» сходили в Купаловский музей и попробовали зефир

Кстати, любимый предмет Роксаны в школе не музыка, а физкультура. Девочка – профессиональный дзюдоист. В разное время увлекалась и акробатикой, и дзюдо. А заняться музыкой профессионально решила после участия в конкурсе караоке в тренировочном лагере юных дзюдоистов.

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# калейдоскоп

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