13-летняя Роксана Венгель из Польши выиграла детское «Евровидение-2018»
Новости Польши. Роксана Венгель из Польши выиграла детское «Евровидение-2018» в Минске. 13-летняя исполнительница посвятила победу на конкурсе своей стране, родным и делегации. Это первая победа Польши на песенном конкурсе.
«Я до сих пор в шоке. Не могу поверить в свою победу. Выступления всех финалистов были достойными, и каждый мог стать первым», – рассказала Роксана на пресс-конференции. Юная певица призналась: мечтает, чтобы следующий международный песенный конкурс детское «Евровидение» приняла Польша.
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Источник фото: instagram.com/roxie_wegiel/
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На евровизийной сцене Роксана Венгель исполнила композицию I Want To Be.
Артистка выиграла первое шоу «Голос. Дети» в Польше. За жизнью Роксаны в Instagram следят более 280 тысяч человек. После фееричной победы исполнительница написала для своих подписчиков эмоциональный пост. В нем девочка благодарит за поддержку каждого, кто отдал свой голос.
Источник фото: instagram.com/roxie_wegiel/
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Кстати, любимый предмет Роксаны в школе не музыка, а физкультура. Девочка – профессиональный дзюдоист. В разное время увлекалась и акробатикой, и дзюдо. А заняться музыкой профессионально решила после участия в конкурсе караоке в тренировочном лагере юных дзюдоистов.
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