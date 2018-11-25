13-летняя Роксана Венгель из Польши выиграла детское «Евровидение-2018»

Новости Польши. Роксана Венгель из Польши выиграла детское «Евровидение-2018» в Минске. 13-летняя исполнительница посвятила победу на конкурсе своей стране, родным и делегации. Это первая победа Польши на песенном конкурсе.

«Я до сих пор в шоке. Не могу поверить в свою победу. Выступления всех финалистов были достойными, и каждый мог стать первым», – рассказала Роксана на пресс-конференции. Юная певица призналась: мечтает, чтобы следующий международный песенный конкурс детское «Евровидение» приняла Польша.

Финал детского «Евровидения-2018». Показываем, что происходило за кулисами