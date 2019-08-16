Дети Кларка Гейбла. Почему актёр не признал дочь и так и не увидел единственного сына

«Король Голливуда» Кларк Гейбл был любим и узнаваем. Его запомнили как Ретта Батлера из «Унесенных ветром» и сердцееда. Почему актер был женат официально пять раз, а своего сына так и не успел увидеть – в нашем материале. Кларк Гейбл был популярным и привлекательным актером. Он играл яркие роли и наслаждался женским вниманием. Впервые 23-летний актер женился на 37-летней Джозефине Диллон. Этой женщине Гейбл обязан свой карьерой, ведь именно она помогла Кларку стать актером и прозвала его «королем Голливуда». Их брак длился шесть лет. Пять жён и одна любовь на всю жизнь. Непростая история «короля Голливуда» Кларка Гейбла В возрасте 30 лет Кларк Гейбл женился на 47-летней Марии Лэнгэм. Супруга Кларка была богата, поэтому благодаря ей Гейбл дебютировал на Бродвее. Спустя восемь лет брак распался. Во время брака с Лэнгэм, Кларк Гейбл встретил «свою единственную». Он называл «любовью всей его жизни» Кэрол Ломбард. Она была коллегой Кларка, ради которой он отдал половину своего состояния второй супруге за согласие на развод.

Фото: Courtesy Everett Collection

Как только брак был расторгнут, актер сразу же женился на Кэрол Ломбард. Именно рядом с этой женщиной Кларк Гейбл почувствовал себя по-настоящему счастливым. Как раз в это же время актер сыграл Ретта Батлера в экранизации «Унесенных ветром». Кларк Гейбл планировал прожить счастливую жизнь рядом с супругой и состариться на их ранчо. Однако спустя три года после свадьбы Кэрол Ломбард погибла в авиакатастрофе. Позже выяснилось, что у Кларка и Кэрол мог быть ребенок, но женщина скрыла от супруга то, что у нее был выкидыш. После смерти любимой Кларк от горя ушел на войну в поисках смерти. Но с фронта он вернулся невредимым и стал национальным героем.

С Кэрол Ломбард. Фото: imdb.com

Следующий брак у Гейбла случился только спустя семь лет после смерти любимой жены. Он сделал предложение молодой актрисе Сильвии Эшли, от которой мечтал иметь ребенка. Но она не смогла забеременеть. А когда из ревности попыталась избавиться от всех вещей погибшей Кэрол Ломбард, Кларк подал на развод. Была не актрисой, а помощницей мясника. За что Марлон Брандо так и не простил первую жену Пятая, и последняя, жена актера была похожа на погибшую Ломбард. Кларк Гейбл женился на Кей Уильямс в 1955 году. Брак продлился пять лет. В нем родился первый ребенок Гейбла. Но актер так и не увидел его. Мальчик родился спустя пять месяцев после смерти отца от сердечного приступа на съемочной площадке. Первенца «короля Голливуда» назвали Джоном. Он не отказался от имени отца и был известен как Джон Кларк Гейбл.

Фото: imdb.com