Как выбрать мёд и как хранить его правильно? Рассказывает пчеловод

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – первый заместитель председателя правления Республиканского общественного объединения «Белорусские пчеловоды» – Сергей Мытько.

В Беларуси начался сбор мёда. Сегодня существуют сотни видов этой сладости. Какой из них полезнее, как определить качество мёда? Сергей Мытько, первый заместитель председателя правления Республиканского общественного объединения «Белорусские пчеловоды»:

Чтобы получить литр мёда, пчёлам надо облететь от 2 до 10 миллионов цветков.

У меня на пасеке более 50 лип. Я не могу назвать свой мёд липовым, я могу назвать его «разнотравье с липой». Даже в тот период, когда эти липы отдавали максимум нектара.

Говорят, что мёд из сот – самый идеальный вариант. Это так? Сергей Мытько:

Условно говоря, да. То, что вы видите – это мёд. Пчеловод Василь Соломка из Украины говорил, что когда пчеловоды пропускают мёд через медогонку, они его портят. Он немножко пошутил. Какой мёд по консистенции полезнее? Сергей Мытько:

Если мёд вам по вкусу, если вы знаете только, что это мёд пчеловода, который занимается пчёлами, а не имеет три улья и продает три тонны мёда. И вы знаете, что он работает аккуратно. Вот это важно.

Как определить, настоящий мёд от подделки? Сергей Мытько:

Есть медовый продукт. На ярмарках когда продают – после прохождения контрольных служб он был «мёд», а потом – «медовый продукт». Мёд добавляют, чтобы не сразу разобрали. Я не рекомендую использовать доморощенные методы – капать на руку, смотреть, как течёт струя. Я даже боюсь давать такие рекомендации, потому что люди, как правило, не соотносят это ни с погодными условиями, ни с температурой. И в таком случае могут оскорбить пчеловода, который никаким образом не замешан, чтобы фальсифицировать свой продукт.

Как хранить мёд? Сергей Мытько:

Тот мёд, который нашли в пирамидах – думаю, что это свидетельство того, что можно хранить долго. Мёд лучше хранить в затенённом месте при комнатной температуре. Мёд, который не кристаллизуется – поставь в холодильник, и он станет кристаллизовавшимся.