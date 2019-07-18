Как выбрать мёд и как хранить его правильно? Рассказывает пчеловод

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – первый заместитель председателя правления Республиканского общественного объединения «Белорусские пчеловоды» – Сергей Мытько.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – первый заместитель председателя правления Республиканского общественного объединения «Белорусские пчеловоды» – Сергей Мытько.
В Беларуси начался сбор мёда. Сегодня существуют сотни видов этой сладости. Какой из них полезнее, как определить качество мёда?
Сергей Мытько, первый заместитель председателя правления Республиканского общественного объединения «Белорусские пчеловоды»:
Чтобы получить литр мёда, пчёлам надо облететь от 2 до 10 миллионов цветков.
У меня на пасеке более 50 лип. Я не могу назвать свой мёд липовым, я могу назвать его «разнотравье с липой». Даже в тот период, когда эти липы отдавали максимум нектара.
Говорят, что мёд из сот – самый идеальный вариант. Это так?
Сергей Мытько:
Условно говоря, да. То, что вы видите – это мёд. Пчеловод Василь Соломка из Украины говорил, что когда пчеловоды пропускают мёд через медогонку, они его портят. Он немножко пошутил.
Какой мёд по консистенции полезнее?
Сергей Мытько:
Если мёд вам по вкусу, если вы знаете только, что это мёд пчеловода, который занимается пчёлами, а не имеет три улья и продает три тонны мёда. И вы знаете, что он работает аккуратно. Вот это важно.
Как определить, настоящий мёд от подделки?
Сергей Мытько:
Есть медовый продукт. На ярмарках когда продают – после прохождения контрольных служб он был «мёд», а потом – «медовый продукт». Мёд добавляют, чтобы не сразу разобрали. Я не рекомендую использовать доморощенные методы – капать на руку, смотреть, как течёт струя. Я даже боюсь давать такие рекомендации, потому что люди, как правило, не соотносят это ни с погодными условиями, ни с температурой. И в таком случае могут оскорбить пчеловода, который никаким образом не замешан, чтобы фальсифицировать свой продукт.
Как хранить мёд?
Сергей Мытько:
Тот мёд, который нашли в пирамидах – думаю, что это свидетельство того, что можно хранить долго. Мёд лучше хранить в затенённом месте при комнатной температуре. Мёд, который не кристаллизуется – поставь в холодильник, и он станет кристаллизовавшимся.
Какие способы используют пчеловоды, чтобы привлечь пчёл?
Сергей Мытько:
Недавно мы были в Словакии на детском конкурсе молодых пчеловодов. И директор специальной школы показывал: открыв улей, надо провести рукой – успокоить пчёл. Он считал, что по-другому неправильно.
Не воспринимайте мёд только как продукт. Помните, что литр мёда – это от 2 до 10 млн растений, которые пчёлы посещают, чтобы собрать нектар. И эти растения, в особенности – если это белорусские, – это ваша свинина, говядина, молоко, хорошие продукты питания, ваш чистый воздух, ваша экология.