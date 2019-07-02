Как приготовить молодой картофель: 5 простых и вкусных блюд

Вы знали, что такой простой овощ, как картофель, содержит множество полезных минералов и витаминов? Например, витамины С, В2, В3, В6, а также медь, железо, кальций, натрий, магний, йод и др. Врачи советуют включать корнеплод в рацион тем, у кого проблемы с желудком. Как видите, полезных свойств у овоща много, поэтому предлагаем вам 5 простых рецептов из картофеля. Картофель по-деревенски

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Этот гарнир подойдет для любого блюда и будет в разы полезнее жареного картофеля. Большой плюс рецепта – легкость приготовления. Ингредиенты: картофель 1 кг, 3-4 ст. ложки растительного масла, соль, зелень, пряности (по вкусу): молотый перец, гранулированный чеснок, молотая сладкая паприка. Как приготовить: неочищенный картофель тщательно помыть, нарезать ломтиками. Добавить специи по вкусу и посолить. Добавить растительное масло, перемешать. Разогреть духовку до 180 градусов, запекать 35 минут. При подаче на стол блюдо можно украсить зеленью. Картофель по-французски

Фото: instagram.com/gotovit_legko_prosto

Рецепт хорош тем, что все необходимые продукты всегда есть в холодильнике, а блюдо получается вкусным и подходит даже для праздничного стола. Ингредиенты: картофель 600 г, сыр 200 г, 1 ст. молока, 2 яйца, сливочное масло 50 г, 2 зубчика чеснока, пол ч. ложки соли. Как приготовить: помыть картофель, почистить и нарезать кружочками толщиной 3 мм. Выложите половину подготовленного овоща в форму для запекания. Мелко нарежьте чеснок и смешайте его с солью. Посыпьте первый слой картофеля чесноком, затем выложите вторую половину картофеля, также посыпьте ее чесноком. Взбейте яйца, смешайте их с молоком. Залейте этой смесью картофель. Натрите сливочное масло на терке и посыпьте его в форму на картофель. Затем натрите сыр, распределите его так, чтобы им был покрыт весь картофель. Разогрейте духовку до 180 градусов, запекайте блюдо 45 минут. Если вы любите именно запеченный картофель, то у нас есть еще один хороший рецепт, который можно узнать здесь. Картофель пай

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Блюдо готовится несколько минут, но может быть отличной закуской, хорошо сочетается с любым соусом. Ингредиенты: картофель 250 г, масло растительное 150 мл, пол ч. ложки соли. Как приготовить: Помойте и очистите овощ от кожуры, натрите его на терке для моркови по-корейски. Затем выложите картофель в дуршлаг и промойте водой, немного просушите. Посолите. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите овощ, обжарьте, аккуратно помешивая. Картофель с сыром

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Для данного блюда лучше выбирать мелкий молодой картофель, потому что он лучше обжаривается, приобретает аппетитную золотую корочку. Ингредиенты: молодой картофель 600 г, масло растительное 40 г, масло сливочное 50 г, сыр твердый 40 г, свежий укроп, соль. Как приготовить: Помойте картофель и очистите его от кожуры. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите туда овощ и обжарьте 7-10 минут. После этого добавьте кусочек сливочного масла и переверните картофель на другую сторону, обжарьте еще 7-10 минут. Натрите сыр на терке и посыпьте им уже готовый картофель. Запекаем еще 1 минуту, чтобы сыр расплавился. При подаче можно посыпать нарезанным укропом. Картофельный шашлык в духовке

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