Где зимуют овощи, зачем усыпляют яблоки и как лечат картофель перед закладкой в закрома. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Не тот урожай, что созрел, а тот, что удалось собрать и сохранить. Это летом овощи, фрукты и ягоды стоят копейки. С наступлением холодов цена взмывает вверх, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поздняя осень – время, когда не только перед хозяйствами, но и дачниками встает вопрос: как зимой сберечь овощи? Все хотят есть их максимально свежими. А ведь и картофель, и свекла, и морковь любят прорастать, становится дряблыми и морщинистыми. Микробы с удовольсвием выбирают их для размножения. При правильном хранении даров земли ценные и биологически активные вещества почти не теряются. О пользе лука знает каждая хозяйка. Салат, суп и приправы – без этого компонента вкус и громадную порцию витаминов теряет любое блюдо. Валентин Потапенко из тех людей, кто знает, как вырастить, приумножить и сохранить этот специфический, н о такой важный продукт.

Валентин Потапенко, заместитель директора по растениеводству комбината «Восток» Гомельский район:

В нашей области, которая больше 20 лет серьезно занимается луком, сложности в хранении никакой нет. Нужно просто чтобы он пару дней просох на поле, после того, как его подкапали.

Гомельская область – луковый рай. Район закрепил за собой лидерство по его производству. А «Восток» на карте урожайности культуры в 2017-м поставил восклицательный знак – рекорд в 8,5 тысяч тонн! Валентин Потапенко:

Это современная камера овощехранилища с перфорированными полами. Через них мощный поток воздуха продувает толщу лука в 4 метра. Это хранилище позволяет поддерживать температуру и влажность необходимую, чтобы сохранить лук до мая месяца без потери качества. За сохранность овощей отвечает компьютер. Темп жизни или даже ее замедление определяет человек. Так, благодаря сплаву научных разработок и людского потенциала в современном хранилище могут спокойно зимовать 22 тысячи тонн витаминных продуктов. Сегодня здесь помимо лука, морковь, капуста, свекла. Для потребностей белорусов и экспортных поставок. В Россию, Казахстан, Украину, Молдову.

Владимир Чепернатый, управляющий по закладке и хранению овощей комбината «Восток»:

Чтобы сохранить овощи, мы должны ввести их в спячку. Каждый овощ хранится при своих влажности и температуре. Если для капусты это от -0,5 до +0,5 и влажность не ниже 95%, то для лука больше 75% влажность нельзя. Если все сложить в один погреб,х ранения не будет, мы обязательно что-нибудь испортится.

В то время как овощи идут на экспорт, внутренний рынок пытаются обеспечить яблоками. Есть сложности. А в этом сезоне даже природа отказала в помощи аграриям. Год неурожайный. Тем важнее сохранить то, что удалось собрать. На Толочинском консервном заводе в хранилища заложили свыше тысячи тонн фруктов. Груш на сегодня осталось около 30 тонн. Они дозревают при температуре 1-3 градуса.

Александр Зеньков, заведующий фруктохранилищем Толочинского консервного завода:

Груша, как и яблоко, снимается немножко недозрелой. Потом определенный срок – две-три недели – она хранится. Обязательное условие. Летнюю грушу только сразу пускаем в продажу, хранить ее не рекомендуется. В Толочине собрали больше тысячи тонн яблок, что в 4 раза меньше прошлогоднего. Между тем, новые хранилища рассчитаны почти на 3,5 тысячи тонн. Никаких химических обработок фрукта. Влажность около 90%. Температура – 2-4 градуса. Максимальный срок хранения – 5-6 месяцев. Созданы все условия: к яблоку здесь относятся, как к королю фруктов. Анастасия Бут, СТВ:

В это хранилище вход строго воспрещен кому бы то ни было. В камере откачивается кислород, а помещение заполняется специальным газом. Технологии фактически отправляют яблоко в летаргический сон. Все естественные процессы замедляются. Но как только помещение расконсервируют, проснувшийся продукт необходимо отправить покупателям в течение 10 дней. Вот чего в избытке на заводе, так это картофеля. Третий год подряд урожайность на толочинских землях удивляет даже южан – более 500 центнеров с гектара. Не зря завод является Научно-практическим центром Академии наук по картофелеводству. В этом году накопали свыше 46 тысяч тонн клубней. Два современных хранилища на 24 тысячи загружены под завязку. Предпродажная сортировка начинается только тогда, когда клубни пройдут свой сеанс физиотерапии.

Дмитрий Таутов, начальник картофелехранилища Толочинского консервного завода:

Включается процесс лечения. Это тот процесс, который проходит при повышенной температуре и повышенной влажности. То есть на ней вырастает как бы новая кожура – заживает. Все те мехповреждения, которые картофель получил при копке, при сортировке первичной, заживают. После лечения еще 20 дней на реабилитацию. Картофель охлаждают по одному градусу в сутки, чтобы продукт не получил температурный шок. И только потом – сортировка, упаковка и транспортировка. Брендовый продукт из Беларуси распробовали в Сербии, Молдове, Казахстане и, конечно, России. Около 90% толочинской картошки идет на экспорт. Говорят, подают ее даже в модных питерских ресторанах.