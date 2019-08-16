Молодая мама обнаружила под одеялом новорождённой дочери неожиданный сюрприз
Молодая мама в роддоме обнаружила под одеялом новорождённой дочери сюрприз от возлюбленного.
Пара Лорен и Чад решили стать родителями. Они не были женаты, потому что возлюбленные решили начать планирование свадьбы после рождения малыша. У пары родилась дочь Эверли. Но папа девочки решил порадовать ее маму совсем неожиданным способом.
Оказалось, что у Чада был план. На следующий день после рождения малышки вся семья собралась в роддоме. Чад при помощи медсестер и сестры Лорен решил сделать сюрприз.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Chad McDevitt»
Он принес малышку ее маме. Эверли была завернута в пеленку. Медперсонал предложил Лорен попробовать самостоятельно распеленать дочь. На комбинезоне девочки был написан вопрос: «Мама, а ты выйдешь замуж за папу».
Сначала молодая мама не могла понять, что происходит. А затем она повернула голову к возлюбленному и ответила «да». Но на этом сюрпризы не закончились – у малышки в руках было кольцо, которое туда аккуратно поместил счастливый отец с помощью медсестер.
Фото: Chad McDevitt в Facebook