Прямой эфир

Молодая мама обнаружила под одеялом новорождённой дочери неожиданный сюрприз

16 августа 2019 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодая мама в роддоме обнаружила под одеялом новорождённой дочери сюрприз от возлюбленного.

Пара Лорен и Чад решили стать родителями. Они не были женаты, потому что возлюбленные решили начать планирование свадьбы после рождения малыша. У пары родилась дочь Эверли. Но папа девочки решил порадовать ее маму совсем неожиданным способом.

Оказалось, что у Чада был план. На следующий день после рождения малышки вся семья собралась в роддоме. Чад при помощи медсестер и сестры Лорен решил сделать сюрприз.

Молодая мама обнаружила под одеялом новорождённой дочери неожиданный сюрприз-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Chad McDevitt» 

Он принес малышку ее маме. Эверли была завернута в пеленку. Медперсонал предложил Лорен попробовать самостоятельно распеленать дочь. На комбинезоне девочки был написан вопрос: «Мама, а ты выйдешь замуж за папу». 

Сначала молодая мама не могла понять, что происходит. А затем она повернула голову к возлюбленному и ответила «да». Но на этом сюрпризы не закончились – у малышки в руках было кольцо, которое туда аккуратно поместил счастливый отец с помощью медсестер. 

Молодая мама обнаружила под одеялом новорождённой дочери неожиданный сюрприз-4

Фото: Chad McDevitt в Facebook   

Видео стало вирусным, а многие его зрители поздравляли пару и отмечали, насколько творческим получилось предложение.  

Сейчас Эверли уже пять лет. Ее родители сыграли свадьбу и живут счастливо.  

Читайте также: 

Рассерженный ребёнок разбил зеркало в прихожей. Ответ его мамы похвалили тысячи людей  

Девочка случайно разбила вазу и обнаружила секрет, который папа скрывал от мамы 13 лет  

Мама отругала дочь перед сном. Малышка смогла преподать ей урок, сказав всего 3 слова  

# Свадьба # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам
16 августа 2019 10:09

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске
16 августа 2019 07:39

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске

Липницкая, Мирный, Бубка. Как выглядят легендарные спортсмены и чем они занимаются сейчас?
15 августа 2019 15:23

Липницкая, Мирный, Бубка. Как выглядят легендарные спортсмены и чем они занимаются сейчас?