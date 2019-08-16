Молодая мама обнаружила под одеялом новорождённой дочери неожиданный сюрприз

Молодая мама в роддоме обнаружила под одеялом новорождённой дочери сюрприз от возлюбленного.

Пара Лорен и Чад решили стать родителями. Они не были женаты, потому что возлюбленные решили начать планирование свадьбы после рождения малыша. У пары родилась дочь Эверли. Но папа девочки решил порадовать ее маму совсем неожиданным способом.

Оказалось, что у Чада был план. На следующий день после рождения малышки вся семья собралась в роддоме. Чад при помощи медсестер и сестры Лорен решил сделать сюрприз.