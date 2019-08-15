Для придания блеска поливают водой. Как пекут хлеб в Беларуси – показываем производство

Белорусские аграрии на высоте! Профессионалы намолотили более 5,5 тонн урожая. Уборочная движется к финишу, зерно в амбарах, а столичные хлебозаводы уже пекут хлеб из муки новой жатвы. Наталья Кисель, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта:

Самой главной изюминкой в производстве хлебобулочной продукции – это многостадийность. В производстве хлеба у нас задействованы, как правило, около 25 человек.

И пускай сейчас балом правят машины, в основе каждой заводской буханки по-прежнему лежат вековые традиции и только натуральные ингредиенты. Ржано-пшеничный хлеб находится в топе у жителей столицы. За столь лакомой выпечкой скрывается 15 часов труда. Все это время «любимчик публики» проходит несколько стадий приготовления, и на каждом этапе созревает до нужной кондиции естественным образом.

Инна Васюхна, специалист по маркетингу и сбыту:

Мы производим несколько сортов хлеба: ржано-пшеничный, пшеничный, сдобный пшеничный и хлеб из цельного зерна. Приготовление ржано-пшеничного хлеба у нас происходит по четрехстадийной схеме: осахаривание закваски, заквашивание, брожение закваски и тесто.

Настоящий ржано-пшеничный хлеб рождается только при использовании натуральных заварок, над которыми колдуют прямо на предприятии. Именно такая душевная методика позволяет выпечке быть вкусной и свежей долго без коварных консервантов.

После того, как магическое тесто готово, его делят на куски и автоматически укладывают в люльки расстойного шкафа. Здесь они подходят, начинает формироваться пористая структура будущего хлеба. Этот процесс длится от 60 до 90 минут.

Дальше наши тестовые заготовки поступают в печь. При температуре 300 градусов пропекают мякиш.

Хлебопекарная печь – огромный автоматизированный конвейер длиной около двадцати метров. Он состоит из трех отсеков с разной температурой внутри, которая строго контролируется. Дело движется к вкусному завершению. Юлия Самусенко, СТВ:

Для придания блеска хлеб поливается водой, а затем отправляется в шкаф для охлаждения.

Теперь румяные буханки ждет ручная упаковка, затем душистая выпечка займет почетные места на витринах магазинов.

Елена Лейчик, заместитель начальника по маркетинговой деятельности отдела маркетинга и сбыта:

Хлебобулочная продукция после изготовления широко представлена в ассортименте не только в Минске, но также за ее пределами по всей Республике Беларусь, а также 80% нашей продукции поступает в Российскую Федерацию, дальнее зарубежье – это Казахстан, Израиль и Иордания.