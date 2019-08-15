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Для придания блеска поливают водой. Как пекут хлеб в Беларуси – показываем производство

15 августа 2019 08:55
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Белорусские аграрии на высоте! Профессионалы намолотили более 5,5 тонн урожая. Уборочная движется к финишу, зерно в амбарах, а столичные хлебозаводы уже пекут хлеб из муки новой жатвы.

Наталья Кисель, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта:
Самой главной изюминкой в производстве хлебобулочной продукции – это многостадийность. В производстве хлеба у нас задействованы, как правило, около 25 человек.

Для придания блеска поливают водой. Как пекут хлеб в Беларуси – показываем производство-1

И пускай сейчас балом правят машины, в основе каждой заводской буханки по-прежнему лежат вековые традиции и только натуральные ингредиенты. Ржано-пшеничный хлеб находится в топе у жителей столицы. За столь лакомой выпечкой скрывается 15 часов труда. Все это время «любимчик публики» проходит несколько стадий приготовления, и на каждом этапе созревает до нужной кондиции естественным образом.

Для придания блеска поливают водой. Как пекут хлеб в Беларуси – показываем производство-4

Инна Васюхна, специалист по маркетингу и сбыту:
Мы производим несколько сортов хлеба: ржано-пшеничный, пшеничный, сдобный пшеничный и хлеб из цельного зерна. Приготовление ржано-пшеничного хлеба у нас происходит по четрехстадийной схеме: осахаривание закваски, заквашивание, брожение закваски и тесто.

Для придания блеска поливают водой. Как пекут хлеб в Беларуси – показываем производство-7

Настоящий ржано-пшеничный хлеб рождается только при использовании натуральных заварок, над которыми колдуют прямо на предприятии. Именно такая душевная методика позволяет выпечке быть вкусной и свежей долго без коварных консервантов.

Для придания блеска поливают водой. Как пекут хлеб в Беларуси – показываем производство-10

После того, как магическое тесто готово, его делят на куски и автоматически укладывают в люльки расстойного шкафа. Здесь они подходят, начинает формироваться пористая структура будущего хлеба. Этот процесс длится от 60 до 90 минут.

Для придания блеска поливают водой. Как пекут хлеб в Беларуси – показываем производство-13

Дальше наши тестовые заготовки поступают в печь. При температуре 300 градусов пропекают мякиш.

Для придания блеска поливают водой. Как пекут хлеб в Беларуси – показываем производство-16

Хлебопекарная печь – огромный автоматизированный конвейер длиной около двадцати метров. Он состоит из трех отсеков с разной температурой внутри, которая строго контролируется. Дело движется к вкусному завершению.

Юлия Самусенко, СТВ:
Для придания блеска хлеб поливается водой, а затем отправляется в шкаф для охлаждения.

Для придания блеска поливают водой. Как пекут хлеб в Беларуси – показываем производство-19

Теперь румяные буханки ждет ручная упаковка, затем душистая выпечка займет почетные места на витринах магазинов.

Для придания блеска поливают водой. Как пекут хлеб в Беларуси – показываем производство-22

Елена Лейчик, заместитель начальника по маркетинговой деятельности отдела маркетинга и сбыта:
Хлебобулочная продукция после изготовления широко представлена в ассортименте не только в Минске, но также за ее пределами по всей Республике Беларусь, а также 80% нашей продукции поступает в Российскую Федерацию, дальнее зарубежье – это Казахстан, Израиль и Иордания.

Для придания блеска поливают водой. Как пекут хлеб в Беларуси – показываем производство-25

И даже неудивительно! Ведь по вкусу и качеству белорусский хлеб на высоте. Специалисты признаются, секрет триумфа – в особенной рецептуре, которой верны уже много десятков лет.

# Еда # общество # Наталья Кисель # Инна Васюхна # Елена Лейчик # Фотофакт # производство

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