Что обязательно нужно есть осенью? Медик назвала три самых полезных сезонных продукта

Медик рассказала о самых полезных осенних продуктах. На них стоит обратить особое внимание, если хотите оставаться здоровым и энергичным не только в холодную пору года, но и на протяжении жизни.



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Кандидат медицинских наук Светлана Павличенко назвала три самых полезных сезонных продукта, доступных каждому, сообщает издание vse42.ru. Что-то вы можете найти даже в своем огороде. Тыква



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Этот всем известный осенний овощ обязательно нужно есть осенью. В тыкве содержится бета-каротин, который помогает сохранить остроту зрения. Плод уменьшает риск развития раковых заболеваний и может принести пользу в борьбе с сердечно-сосудистыми недугами. А еще способствует снижению уровня холестерина в крови. Клюква



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Болотная ягода – ценный источник витаминов, антиоксидантов и клетчатки. В одном стакане клюквы содержится четверть дневной нормы витамина С, а еще кальций, железо, марганец и витамины А, К, Е. Недооцененное свойство красных ягод – это возможность оказывать противовоспалительный эффект. Гранат