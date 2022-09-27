Что обязательно нужно есть осенью? Медик назвала три самых полезных сезонных продукта

Медик рассказала о самых полезных осенних продуктах. На них стоит обратить особое внимание, если хотите оставаться здоровым и энергичным не только в холодную пору года, но и на протяжении жизни.
Медик рассказала о самых полезных осенних продуктах. На них стоит обратить особое внимание, если хотите оставаться здоровым и энергичным не только в холодную пору года, но и на протяжении жизни.
Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук Светлана Павличенко назвала три самых полезных сезонных продукта, доступных каждому, сообщает издание vse42.ru. Что-то вы можете найти даже в своем огороде.
Фото: pixabay
Этот всем известный осенний овощ обязательно нужно есть осенью. В тыкве содержится бета-каротин, который помогает сохранить остроту зрения. Плод уменьшает риск развития раковых заболеваний и может принести пользу в борьбе с сердечно-сосудистыми недугами. А еще способствует снижению уровня холестерина в крови.
Фото: pixabay
Болотная ягода – ценный источник витаминов, антиоксидантов и клетчатки. В одном стакане клюквы содержится четверть дневной нормы витамина С, а еще кальций, железо, марганец и витамины А, К, Е. Недооцененное свойство красных ягод – это возможность оказывать противовоспалительный эффект.
Фото: pixabay
Если предыдущие продукты растут в наших широтах, то этот полезный фрукт завозной. Его также легко можно найти на прилавках магазинов и рынков с наступлением холодов. Один из антиоксидантов в составе граната борется с хроническими воспалениями, делает стенки сосудов крепче и убирает ненужный организму холестерин низкой плотности.
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