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Что обязательно нужно есть осенью? Медик назвала три самых полезных сезонных продукта

27 сентября 2022 11:31
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Медик рассказала о самых полезных осенних продуктах. На них стоит обратить особое внимание, если хотите оставаться здоровым и энергичным не только в холодную пору года, но и на протяжении жизни.

Что обязательно нужно есть осенью? Медик назвала три самых полезных сезонных продукта-1


Фото: pixabay

Кандидат медицинских наук Светлана Павличенко назвала три самых полезных сезонных продукта, доступных каждому, сообщает издание vse42.ru. Что-то вы можете найти даже в своем огороде.

Тыква

Что обязательно нужно есть осенью? Медик назвала три самых полезных сезонных продукта-4


Фото: pixabay

Этот всем известный осенний овощ обязательно нужно есть осенью. В тыкве содержится бета-каротин, который помогает сохранить остроту зрения. Плод уменьшает риск развития раковых заболеваний и может принести пользу в борьбе с сердечно-сосудистыми недугами. А еще способствует снижению уровня холестерина в крови.  

Клюква

Что обязательно нужно есть осенью? Медик назвала три самых полезных сезонных продукта-7


Фото: pixabay

Болотная ягода – ценный источник витаминов, антиоксидантов и клетчатки. В одном стакане клюквы содержится четверть дневной нормы витамина С, а еще кальций, железо, марганец и витамины А, К, Е. Недооцененное свойство красных ягод – это возможность оказывать противовоспалительный эффект.

Гранат

Что обязательно нужно есть осенью? Медик назвала три самых полезных сезонных продукта-10


Фото: pixabay

Если предыдущие продукты растут в наших широтах, то этот полезный фрукт завозной. Его также легко можно найти на прилавках магазинов и рынков с наступлением холодов. Один из антиоксидантов в составе граната борется с хроническими воспалениями, делает стенки сосудов крепче и убирает ненужный организму холестерин низкой плотности.  

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# Еда # калейдоскоп # Светлана Павличенко # Фотофакт

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