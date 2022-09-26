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«Будто кто-то льёт на моё тело бензин и поджигает меня». Вот как живёт девушка с аллергией на воду и слёзы

26 сентября 2022 14:40
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Новости США. Пока кто-то холодными осенними вечерами сидит дома в тёплой ванне, эта девушка такой роскоши не может себе позволить. Ведь у неё аллергия на воду и слёзы.  

Как рассказало издание The Independent, жительница США Сэди Тессмер страдает редким заболеванием, которое встречается только у 50 людей на планете, – аквагенной крапивницей. Из-за этого у 14-летней девушки при любых контактах с водой, будь это пот, слёзы или обычный душ, начинаются покраснения и ужасный зуд.  

«Будто кто-то льёт на моё тело бензин и поджигает меня». Вот как живёт девушка с аллергией на воду и слёзы -1

Фото: Collect/PA Real Life  

«Такую реакцию я получаю, когда плачу, моюсь или потею. Кажется, будто кто-то льёт на моё тело бензин и поджигает меня. Мне настолько больно, что льются слёзы, а это этого ситуация только усугубляется», – поделилась девушка.  

Эмбер, мама Сэди, заметила такую проблему в прошлом году. Сначала женщина решила, что ее дочка просто принимает слишком горячую ванну. Но после заключения врача такая особенность организма стала пугающей. Чтобы обезопасить своего ребёнка, женщина перевела Сэди на домашнее обучение. Девушка из-за этого очень сильно страдает.  

«Будто кто-то льёт на моё тело бензин и поджигает меня». Вот как живёт девушка с аллергией на воду и слёзы -4

Фото: Collect/PA Real Life  

«Каждый ученик в школе должен ходить на физкультуру, а мне нельзя заниматься спортом, хотя я раньше просто обожала футбол. Для меня эта новость стала разрушительной, потому что я хотела пойти в армию. Моя болезнь заставляет меня чувствовать себя одинокой, потому что в моём окружении я единственный человек, у которого есть эта болезнь. Я продолжаю думать, что моя жизнь кончена», – рассказала Сэди.  

«Будто кто-то льёт на моё тело бензин и поджигает меня». Вот как живёт девушка с аллергией на воду и слёзы -7

Фото: Collect/PA Real Life  

К счастью, у Сэди аллергия не внутренняя, она может пить воду через соломинку. Но если она попытается пить из бутылки или стакана, её губы быстро начнут «гореть».

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