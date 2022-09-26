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260 пар носков, 50 ободков и много чего ещё. Мама любит Дисней больше, чем её дети, и тратит на это огромные деньги

26 сентября 2022 09:03
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Женщина-фанатка Диснея потратила внушительную сумму денег на сувениры и другие памятные вещи с изображением известных мультфильмов. Теперь в ее в коллекции сотни пар носков, ободков и другой мелочи.

260 пар носков, 50 ободков и много чего ещё. Мама любит Дисней больше, чем её дети, и тратит на это огромные деньги -1


Фото: The Mirror

32-летняя Ребекка из Англии стала фанаткой персонажей из мультфильмов после поездки в парижский Диснейленд. У женщины трое детей, и она с удовольствием смотрит с ними мультики, сообщает The Mirror. У нее даже есть любимый герой – Винни-Пух.

260 пар носков, 50 ободков и много чего ещё. Мама любит Дисней больше, чем её дети, и тратит на это огромные деньги -4


Фото: The Mirror

Ребекка вполне серьезно считает Дисней волшебством, она уже потратила более 4000 фунтов стерлингов [около 11,5 тысячи белорусских рублей – прим. ред.] на сувениры и другие безделушки с изображением кумиров.

260 пар носков, 50 ободков и много чего ещё. Мама любит Дисней больше, чем её дети, и тратит на это огромные деньги -7


Фото: The Mirror

Сейчас в ее коллекции 260 пар мультяшных носков, более 50 ободков, а также подушки, кружки, всевозможные игрушки и одежда. Фанатка признается, что не собирается сбавлять обороты и планирует пополнять коллекцию. Ребекка даже стремится одеваться в стиле Дисней. А ее дети воруют и носят яркие носки из коллекции.

260 пар носков, 50 ободков и много чего ещё. Мама любит Дисней больше, чем её дети, и тратит на это огромные деньги -10


Фото: The Mirror

«К счастью, мой дом достаточно большой для всех моих диснеевских вещей. У меня даже есть рождественская елка Диснея», – поделилась 32-летняя мама.

260 пар носков, 50 ободков и много чего ещё. Мама любит Дисней больше, чем её дети, и тратит на это огромные деньги -13


Фото: The Mirror

Женщина рассказала, что ее спальня от пола до потолка оформлена в стиле Дисней. Повсюду расставлены игрушки, на кровати – пуховое одеяло с Микки, а спит она в тематической пижаме с изображением Короля Льва.

Еще более странное хобби у этого парня. Он собирает камешки, которые западают ему в подошву обуви. Зачем он это делает и в чем интерес – рассказываем здесь.

# Мультфильмы # калейдоскоп # Фотофакт

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