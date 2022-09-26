260 пар носков, 50 ободков и много чего ещё. Мама любит Дисней больше, чем её дети, и тратит на это огромные деньги

Женщина-фанатка Диснея потратила внушительную сумму денег на сувениры и другие памятные вещи с изображением известных мультфильмов. Теперь в ее в коллекции сотни пар носков, ободков и другой мелочи.



Фото: The Mirror

32-летняя Ребекка из Англии стала фанаткой персонажей из мультфильмов после поездки в парижский Диснейленд. У женщины трое детей, и она с удовольствием смотрит с ними мультики, сообщает The Mirror. У нее даже есть любимый герой – Винни-Пух.



Фото: The Mirror

Ребекка вполне серьезно считает Дисней волшебством, она уже потратила более 4000 фунтов стерлингов [около 11,5 тысячи белорусских рублей – прим. ред.] на сувениры и другие безделушки с изображением кумиров.



Фото: The Mirror

Сейчас в ее коллекции 260 пар мультяшных носков, более 50 ободков, а также подушки, кружки, всевозможные игрушки и одежда. Фанатка признается, что не собирается сбавлять обороты и планирует пополнять коллекцию. Ребекка даже стремится одеваться в стиле Дисней. А ее дети воруют и носят яркие носки из коллекции.



Фото: The Mirror

«К счастью, мой дом достаточно большой для всех моих диснеевских вещей. У меня даже есть рождественская елка Диснея», – поделилась 32-летняя мама.



Фото: The Mirror