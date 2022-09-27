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Ресторан подаёт в суд на клиента, который оставил три тысячи долларов чаевых

27 сентября 2022 09:05
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Ресторан хочет подать в суд на одного из своих клиентов. Причина в том, что гость дал официантке огромные чаевые. Раскрываем подробности этой странной истории.

Ресторан подаёт в суд на клиента, который оставил три тысячи долларов чаевых-1


Фото: 120.su

Инцидент произошел в штате Пенсильвания. Официантка была шокирована, когда увидела, что к счету в 13 долларов добавлены три тысячи долларов за обслуживание, пишет Times Now. Теперь ресторан собирается подать в суд на клиента, который оставил такие деньги.

Ресторан подаёт в суд на клиента, который оставил три тысячи долларов чаевых-4


Фото: pixabay

Гость пояснил, что его щедрость связана с тенденцией, которая распространяется в социальных сетях и имеет название «Чаевые Иисусу». Эту же фразу мужчина написал на чеке. Но почему администрация ресторана осталась недовольна таким жестом, не сообщается.

Ресторан подаёт в суд на клиента, который оставил три тысячи долларов чаевых-7


Фото: pixabay

Стоит отметить, что чаевые – обычная практика почти во всех странах мира. Их наличие и размер полностью зависят от желания и щедрости посетителя заведения.

А эта пара поссорилась прямо в ресторане после того, как женщина узнала, что ей придется заплатить за ужин на четверых. Развязку неоднозначной истории ищите  здесь

# Ресторан # калейдоскоп # Фотофакт

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