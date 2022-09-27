Ресторан подаёт в суд на клиента, который оставил три тысячи долларов чаевых

Ресторан хочет подать в суд на одного из своих клиентов. Причина в том, что гость дал официантке огромные чаевые. Раскрываем подробности этой странной истории.



Фото: 120.su

Инцидент произошел в штате Пенсильвания. Официантка была шокирована, когда увидела, что к счету в 13 долларов добавлены три тысячи долларов за обслуживание, пишет Times Now. Теперь ресторан собирается подать в суд на клиента, который оставил такие деньги.



Фото: pixabay

Гость пояснил, что его щедрость связана с тенденцией, которая распространяется в социальных сетях и имеет название «Чаевые Иисусу». Эту же фразу мужчина написал на чеке. Но почему администрация ресторана осталась недовольна таким жестом, не сообщается.



Фото: pixabay