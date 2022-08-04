Максимум пользы. Готовим варенье без сахара, которое будет храниться зимой

Сложно представить летний сезон без заготовок на зиму. Разберемся, как приготовить сладкое варенье без добавления сахара, а также узнаем, будет ли оно хорошо храниться.



Фото: pixabay

Вместо сахара в варенье можно смело добавить мед, рассказал aif.by шеф-повар Евгений Семенов. Фрукты и ягоды для зимнего лакомства лучше брать с естественной сладостью. Отлично подойдут малина, клубника или абрикосы. На один килограмм фруктов или ягод нужно брать килограмм меда и пол-литра воды. Шеф-повар советует положить в сладкую массу четвертинки лимона с цедрой – они будут работать как естественный консервант.



Фото: pixabay

Чтобы сохранить максимум пользы, после закипания массу следует варить не больше пяти минут. В рецепте варенья без сахара принципиально важен момент стерилизации банок. В идеале их нужно прокипятить вместе с крышками. Наливать варенье следует в горячие баки, а после установить их вверх дном и укрыть.