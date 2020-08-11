«Что дома, то в школу и принесут». Что делать, если ребёнок обижает других детей

Что делать, если ребёнок обижает других детей, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Вы можете дома провести некоторые эксперименты». Что должны делать родители первоклассника перед походом в школу

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Кому из родителей надо волноваться, обычно еще дети делятся на тех, кого обижают и те, которые обижают. Дети, которых обижают уже, понятно, мы будем оказывать помощь, но

надо насторожиться, когда ваш ребенок склонен кого-то обидеть, потому что у него, видимо, нет сочувствия и сопереживания.

Он сам был обижен, он сам был жертвой. С ним надо особым образом заниматься, разговаривать. Что мы еще помним, что у нас дома, то дети в школу и принесут.