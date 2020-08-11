«Мягкий рюкзак или сумку через плечо можно покупать ребенку с 12 лет». Собираем ребёнка в школу

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

До нового учебного года остается меньше месяца, а это значит, самое время собираться в школу. Только иногда для семьи это превращается в катастрофу. Сегодня с Людмилой и Юлианой проведем эксперимент. Мама и дочка с одним списком товаров, соберут отдельно друг от друга идеальный школьный лук.

Людмила Соколова:

Соберем мою корзину и ее, а потом посмотрим, чья больше подходит под образ идеальной школьницы-2020. Одежда, обувь, рюкзак, канцелярия – все это нужно купить с запасом на полгода-год. А еще хочется, чтобы ребенок был красиво одет и не ходил каждый день в одном и том же. И, главное, не накупить лишнего. Задачка непростая, но выполнимая. Начнем с обуви. Юлиана Кунцевич:

Я хочу похожие, как в прошлом году, найти или хотя бы размер нормальный. Людмила Соколова:

Туфельки необходимы каждый год, это сменная обувь, ножка растет. Что нам такое взять поудобнее, может лодочки и неплохо.

Юлиана Кунцевич:

Туфли готовы. Для повседневной обуви допустим запас в один-полтора сантиметра, а спортивную нужно покупать по размеру. Юлиана Кунцевич:

Ну, 35 почему-то, а эти 36. Не повезло.

Людмила Соколова:

34 – сегодня мой день, я готова. Юлиана не смотрит на цены и выбирает пару по душе. Мама же помнит об экономии и практичности. Хотя, что касается школьной формы, тут школьница тоже решила сэкономить. Юлиана Кунцевич:

Ну, гольф можно купить и все, и юбку. Больше ничего не надо. Можно такой себе купить набор, только где его найти.

Людмила Соколова:

Блузочка прошлый год, юбка есть, осталась тоже. Вот я думаю, платье для разнообразия будет даже очень ничего. По-моему, симпатичное и деловое.

Школьную форму часто шьют из трикотажа, на котором образуются катышки. Выбирайте натуральную ткань с добавлением синтетики, для детской одежды не больше 10%, такая и прослужит дольше. А вот к выбору рюкзака ортопеды советуют подходить ответственно. Мягкий рюкзак или сумку через плечо можно покупать ребенку с 12 лет, а ученикам младшего возраста нужен ранец. Людмила Соколова:

Самое главное нетяжелый и плотненькая спинка.

Самое время заглянуть в отдел с письменными принадлежностями. Карандаши и ручки, тетради и дневник. Юлиана Кунцевич:

Допустим, 10 тетрадей на математику, потому что мы пишем очень много.

Людмила Соколова:

Тетради у нас определенные, плотная обложка. Считать смысла нет, их надо много. Юлиана Кунцевич:

Прозрачный пенал я не буду, испачкается. Возьму с очками.

Людмила Соколова:

Вот эта статья расходов нас миновала в этом году. Юлиана Кунцевич:

Дневник есть. Людмила Соколова:

Как же в школу без зонтика.

По списку все куплено. Младший Яков пока еще ходит в детский сад, но тоже не терял времени зря и сделал пару покупок.

Пришло время определить, чей выбор лучше и какая корзина с товарами меньше ударит по семейному бюджету.