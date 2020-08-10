Чтобы в составе не было сахара и муки высшего сорта. Как выбрать полезный хлеб

Анастасия Макеева, корреспондент:

Извечный вопрос: белый или черный, дрожжевой или бездрожжевой, пшеничный или цельнозерновой? Хлебный вопрос изучим вместе с экспертом.

Наши предки могли позволить себе полбуханки за присест, работа в поле сжигала все калории. Сегодня хлеб для нас – это лакомство, а при грамотном выборе – запас энергии, кладезь витаминов. Прежде всего, внимательно изучайте состав. Перепись ингредиентов 15-20 строчек – повод оставить хлебушек в одиночестве. Да, всякие стабилизаторы, ароматизаторы продлевают выпечке жизнь, но они не делают ее полезной, а если вы обнаружили там пальмовое масло – сразу нет. Хороший продукт немногословен.

Марта Марудова, диетолог:

Все топы самых вредных продуктов занимают мука высшего сорта и все изделия из нее – это печенье, булки, торты и т. д., поэтому мука желательно должна быть не высшего сорта, цельнозерновая, обойная, сеяная, второго сорта, первого сорта. Очень хорошо, если мука отрубная, потому что отруби не усваиваются организмом, соответственно, это снижает калорийность хлеба, который мы едим, снижает его гликемический индекс, улучшает его вкусовые качества.

Если на этикетке все же красуется мука высшего сорта, ситуацию спасет закваска. Она уменьшает всасывание крахмала, обогащает лактобактериями и в целом благотворно влияет на нашу флору. Хорошо, если в составе есть морская соль – источник йода. Сушеная морковь, цельные злаки, семечки и кунжут также не будут лишними. Волшебство хлеба в его аромате и группе витаминов В. Это отличная поддержка нервной системы и защита от стрессов. Главное – знать меру и правильно сочетать.

Марта Марудова:

Всемирная организация здравоохранения нам четко говорит о том, что цельнозерновые продукты обязательны в рационе. Тем не менее любой хлеб имеет определенную калорийность – около 300 ккал на 100 г. Важно помнить, что хлеб – это углевод, мы его не должны сочетать с жирами, т. е. намазать толстым слоем масла и положить туда толстый слой колбасы. Поэтому хлеб в сочетании, например, с какой-то белковой составляющей, плюс клетчатка – овощи, зелень – абсолютно четко дадут нам стройность.