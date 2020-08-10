Новичкам везёт. Мальчик впервые взял в руки металлоискатель и нашёл редкий предмет
Ребёнок получил на день рождения металлоискатель. Мальчик испытал подарок и нашёл сокровище.
Как сообщает BBC, история эта произошла с 10-летним жителем провинции Ольстер, которая находится в Северной Ирландии. Файоннтен получил в подарок металлоискатель и захотел поскорее его проверить.
Фото: Brian Quinn / Clonoe Gallery
Во время первой же поездки школьнику улыбнулась удача – он нашёл меч, которому, предположительно, около 300 лет. Британец был очень взволнован своей находкой. Отец ребёнка тоже был впечатлён. Филип Спунер торгует антиквариатом более 30 лет, поэтому он сразу понял, что найденный его сыном меч – настоящее сокровище.
Фото: Brian Quinn / Clonoe Gallery
Изучив клинок с корзинчатой гардой, житель Ольстера понял, что перед ним либо оружие английских офицеров и драгунов (использовалось с 1720 по 1780 годы), либо шотландцев (использовалось с 1700 по 1850 годы).
В настоящее время эксперты выясняют, что это за меч, и сколько ему лет.
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