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«Вы можете дома провести некоторые эксперименты». Что должны делать родители первоклассника перед походом в школу

11 августа 2020 12:41
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – кандидат психологических наук, доцент – Надежда Цыркун.

Для тех, кто первый раз переступает школьный порог, это самое горячее время. О чем нужно думать родителям?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Надо думать, что наступает чудесный праздник, второй такой праздник будет не ранее, чем через 11 лет, когда родители с ребенком завершат обучение в школе. Всех волнует, как ребенок там устроится, родители ходят в школу часто, даже бабушек и дедушек там можно увидеть. Чтобы быть спокойным за своего ребенка, вы можете даже дома с ним провести некоторые эксперименты. Я вам покажу, у меня вот этот узор на моей книге, как это можно сделать. Можно это сделать не на этом узоре, а на каком-нибудь другом. Сначала ребенку дается задача любая, но это не на проверку его знания, а скорее на сообразительность. Вы знаете, что здесь интересное, есть два типа детей: у одних не получается, но они сидят 40 минут, выкладывают-выкладывают, а есть дети, которые делают быстро и легко, за 10 минут справились. Одним детям трудно, но они настойчивы и мы ставим им плюс. Это ценейшее качество: не прекращать попытки в ситуации неуспеха. Этот человек готов к жизни. А тот ребенок, который сделал быстро и легко, просто недогружен, ему надо усложнять задания, но это не все. Проверьте своего ребенка вот как, скажите ему: «Придумай задачу для меня, а я буду решать». И когда ребенок придумал, ставьте ему плюс, не придумал – будет трудно в школе, потому что это уже другой уровень, это творчество, он создает. Когда вам ребенок предложил задачу, есть два варианта, вы как умный человек быстро решаете, либо лучше скажите: «Ой, не понимаю». Пусть он вам объяснит, как решать, пусть он вас научит, он сразу получает социально-психологический навык ценейшей коммуникации со взрослым, который находится в трудной жизненной ситуации, он, может быть, в старости подаст стакан воды. Но это еще не все. Нам надо взять несколько детей и проделать то же самое. Дать общую задачу: все вместе сложите узор и мы посмотрим, кто лидер, кто отстает, кто умеет, кто не умеет, как они между собой, никакой интернет это не заменит.

«Что дома, то в школу и принесут». Что делать, если ребёнок обижает других детей

«Вы можете дома провести некоторые эксперименты». Что должны делать родители первоклассника перед походом в школу -1

Вы рассказали про детей, которые быстро и легко и которые долго, но упорно, но есть же еще другая категория, третья, не получается сразу и они отбрасывают, им дальше не интересно.

Надежда Цыркун:
Назовем этих детей просто хорошими. Это не звучит обидно, они такие, они, может быть, в жизни будут искать, много пробовать, им трудно доводить дело до конца, потому что за что бы мы не взялись и, более того, если у нас есть задатки и способности, то сначала нам легко, потому что это соответствует, а затем нам делается трудно. Что вообще делать и с такими детьми, можем ли мы им помочь? Конечно. Прежде всего, ребенок должен играть, для него особенно 6 лет, 7 лет, да даже до 10, причем игры на улице, без родителей, а в компании сверстников. Это то, чего нет сейчас и что интернет заменить не может, это надо показать ребенку и, может быть, именно там он себя найдет, потому что там надо организовывать, придумывать. Что такое игра? Игра – это действие условной, воображаемой ситуации. Воображение – это дефицитнейший познавательный процесс.  

Что делать родителям, чтобы подготовить детей к школе? Три совета от психолога  

Школу любим, учителей уважаем, правила соблюдаем и тогда ребенок всегда будет успешный, потому что даже вот у него телефон, что мы ему дома скажем: «Пришел на урок – отключи телефон, так поступают вежливые люди, которые уважают других». 

# Подготовка к школе # Дети # Надежда Цыркун # Фотофакт

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