«Вы можете дома провести некоторые эксперименты». Что должны делать родители первоклассника перед походом в школу

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – кандидат психологических наук, доцент – Надежда Цыркун.

Для тех, кто первый раз переступает школьный порог, это самое горячее время. О чем нужно думать родителям?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Надо думать, что наступает чудесный праздник, второй такой праздник будет не ранее, чем через 11 лет, когда родители с ребенком завершат обучение в школе. Всех волнует, как ребенок там устроится, родители ходят в школу часто, даже бабушек и дедушек там можно увидеть. Чтобы быть спокойным за своего ребенка, вы можете даже дома с ним провести некоторые эксперименты. Я вам покажу, у меня вот этот узор на моей книге, как это можно сделать. Можно это сделать не на этом узоре, а на каком-нибудь другом. Сначала ребенку дается задача любая, но это не на проверку его знания, а скорее на сообразительность. Вы знаете, что здесь интересное, есть два типа детей: у одних не получается, но они сидят 40 минут, выкладывают-выкладывают, а есть дети, которые делают быстро и легко, за 10 минут справились. Одним детям трудно, но они настойчивы и мы ставим им плюс. Это ценейшее качество: не прекращать попытки в ситуации неуспеха. Этот человек готов к жизни. А тот ребенок, который сделал быстро и легко, просто недогружен, ему надо усложнять задания, но это не все. Проверьте своего ребенка вот как, скажите ему: «Придумай задачу для меня, а я буду решать». И когда ребенок придумал, ставьте ему плюс, не придумал – будет трудно в школе, потому что это уже другой уровень, это творчество, он создает. Когда вам ребенок предложил задачу, есть два варианта, вы как умный человек быстро решаете, либо лучше скажите: «Ой, не понимаю». Пусть он вам объяснит, как решать, пусть он вас научит, он сразу получает социально-психологический навык ценейшей коммуникации со взрослым, который находится в трудной жизненной ситуации, он, может быть, в старости подаст стакан воды. Но это еще не все. Нам надо взять несколько детей и проделать то же самое. Дать общую задачу: все вместе сложите узор и мы посмотрим, кто лидер, кто отстает, кто умеет, кто не умеет, как они между собой, никакой интернет это не заменит.

«Что дома, то в школу и принесут». Что делать, если ребёнок обижает других детей