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Что делать со сковородой, к которой пригорает еда? Простой способ сделать антипригарное покрытие за минуту

12 октября 2023 11:47
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Пригоревшая к сковороде еда никогда не радует хозяек. Мало того, что это некрасиво, так еще и мыть сковороду намного тяжелее. Одна женщина рассказала способ, как избавиться от неаппетитной корки. 

Что делать со сковородой, к которой пригорает еда? Простой способ сделать антипригарное покрытие за минуту -1

Фото: Рixabay

Хозяйка в социальных сетях поделилась хитростью, которую она узнала у свекрови. Дама считает, что достаточно всего лишь подогреть сковородку и натереть ее репчатым луком. Так на посуде появится антипригарный слой, пишет The Sun.

Что делать со сковородой, к которой пригорает еда? Простой способ сделать антипригарное покрытие за минуту -4

Фото: Рixabay

Немало пользователей Сети не поверили женщине. Они сказали, что вся еда будет пахнуть луком. Но некоторые благодарили хозяйку за лайфхак и сказали, что их бабушки и мамы также использовали такой способ, и он действительно работает.

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