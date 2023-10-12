Что делать со сковородой, к которой пригорает еда? Простой способ сделать антипригарное покрытие за минуту

Пригоревшая к сковороде еда никогда не радует хозяек. Мало того, что это некрасиво, так еще и мыть сковороду намного тяжелее. Одна женщина рассказала способ, как избавиться от неаппетитной корки.
Пригоревшая к сковороде еда никогда не радует хозяек. Мало того, что это некрасиво, так еще и мыть сковороду намного тяжелее. Одна женщина рассказала способ, как избавиться от неаппетитной корки.
Фото: Рixabay
Хозяйка в социальных сетях поделилась хитростью, которую она узнала у свекрови. Дама считает, что достаточно всего лишь подогреть сковородку и натереть ее репчатым луком. Так на посуде появится антипригарный слой, пишет The Sun.
Фото: Рixabay
Немало пользователей Сети не поверили женщине. Они сказали, что вся еда будет пахнуть луком. Но некоторые благодарили хозяйку за лайфхак и сказали, что их бабушки и мамы также использовали такой способ, и он действительно работает.
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