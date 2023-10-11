Прямой эфир

11 октября Всемирный день борьбы с ожирением. Чем ещё известна эта дата?

11 октября 2023 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 11 октября, Международный день девочек. Впервые под эгидой ООН его отмечали в 2012 году. Эта дата призвана обратить внимание на права девочек, и подчеркнуть необходимость обеспечения равных возможностей для всех детей, независимо от их пола.

11 октября Всемирный день борьбы с ожирением. Чем ещё известна эта дата?-1

С момента учреждения праздника во всем мире были предприняты различные инициативы с такими важными целями, как качественное образование для девочек, избежание брака в детском возрасте и насилия и многими другими. Официальные мероприятия в этот день направлены на информирование общества о проблемах гендерного неравенства и дискриминации.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Правда ли, что комнатные растения лучше поливать водой со льдом? Проверяем лайфхак
10 октября 2023 19:10

Правда ли, что комнатные растения лучше поливать водой со льдом? Проверяем лайфхак

Во время свадьбы муж насмехался над женой, и она решила развестись. Теперь их брак претендует на рекорд
10 октября 2023 19:06

Во время свадьбы муж насмехался над женой, и она решила развестись. Теперь их брак претендует на рекорд

10 октября Международный день каши. Чем ещё известна эта дата?
10 октября 2023 06:35

10 октября Международный день каши. Чем ещё известна эта дата?