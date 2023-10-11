11 октября Всемирный день борьбы с ожирением. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 11 октября, Международный день девочек. Впервые под эгидой ООН его отмечали в 2012 году. Эта дата призвана обратить внимание на права девочек, и подчеркнуть необходимость обеспечения равных возможностей для всех детей, независимо от их пола.

С момента учреждения праздника во всем мире были предприняты различные инициативы с такими важными целями, как качественное образование для девочек, избежание брака в детском возрасте и насилия и многими другими. Официальные мероприятия в этот день направлены на информирование общества о проблемах гендерного неравенства и дискриминации.