Шеф-повар со звездой Мишлен рассказал, как правильно готовить омлет

Шеф повар со звездой Мишлен Пол Фостер показал своим подписчикам, как приготовить идеальный, пышный омлет. Готовить очень просто – вы точно сможете.

Известный шеф-повар и владелец собственных ресторанов продемонстрировал приготовление самого популярного завтрака на своей кухне, пишет The Mirror. По его словам, чтобы приготовить правильный и пышный омлет, сначала нужно хорошо взбить яйца, не добавляя соли и перца.

Далее на теплую сковороду положить кусочек сливочного масла, важно, чтобы оно просто таяло. Пол говорит, что главный секрет приготовления омлета заключается в том, чтобы готовить его только с маслом, без добавления молока.

Следующим шагом нужно вылить взбитые яйца на сковороду и быстро перемешать, пока плита работает на самом слабом огне. В общей сложности омлет должен готовиться пять минут на слабом огне.