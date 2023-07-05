Морские гребешки и рататуй. Отец готовит двухлетнему сыну ресторанные блюда

Профессиональный шеф-повар готовит своему сыну изысканные блюда. Скажем честно, многие даже во взрослой жизни такого не пробовали.

31-летний отец шокирует других родителей тем, что готовит своему сыну морские гребешки, свиные клецки, рататуй и другие ресторанные блюда, пишет Metro. На самом деле, повар просто обожает то, чем занимается, поэтому с детства приучает мальчика к высокой кухне.

Мужчине очень нравится знакомить двухлетнего сына с кухней разных стран. Такой подход разделяет и супруга шефа, который рассказал, что даже детское питание делал ребенку сам. К примеру, он готовил рис, лосось, горох и смешивал все до консистенции пюре. Ребенок и правда растет гурманом – в один год он обожал все блюда, где присутствовал лосось и греческий йогурт.

Теперь предпочтения малыша несколько изменились. Сейчас он ест гребешки, пюре из цветной капусты, малосоленые огурцы, микрозелень и тобико – икру летучей рыбы, которую обычно используют в блюдах японской кухни.

Отец прекрасно понимает, почему люди, увидев, что ест мальчишка, удивляются. Многие говорят ему, что даже к 40 годам не пробовали некоторые продукты и блюда.

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