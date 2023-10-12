12 октября Всемирный день зрения. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 12 октября Всемирный день борьбы с артритом. Артрит – серьезное воспалительное заболевание суставов, которое при отсутствии лечения приводит не только к болевым ощущениям и ограничении движения, но и к инвалидности и утрате трудоспособности. Важно помнить, что только ранняя диагностика и своевременное лечение смогут предотвратить тяжелые последствия для больного артритом.

И хотя причины развития заболевания разнообразны, врачи едины во мнении, что лучшее средство от артрита – это профилактика. Снизить риск развития болезни можно, следуя простому совету: не пренебрегать физическими упражнениями и правильным питанием. И все это – независимо от возраста и рода занятий человека. Ведь давно не секрет, что от общего физического состояния и душевного равновесия зависит способность организма сопротивляться болезням.