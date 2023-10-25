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25 октября Международный день оперы. Чем ещё известна эта дата?

25 октября 2023 06:26
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Сегодня, 25 октября, день Маркетолога. Профессиональный праздник отмечается в Беларуси, России, и ряде других стран СНГ. Дата приурочена ко дню создания Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР в 1975 году. Маркетологи сегодня – одна из самых востребованных специальностей.

25 октября Международный день оперы. Чем ещё известна эта дата?-1

В их профессиональные задачи входит поиск, проработка и реализация самых оптимальных путей между продуктом и покупателем. Изучение рынка и потребительского спроса, разработка ценовой политики, рекламной стратегии, умение донести до целевой аудитории все преимущества продвигаемого товара или услуги – все это помогает выделиться среди конкурентов. От профессионализма маркетолога во многом зависит успех бизнеса.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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