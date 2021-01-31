Девочка-катастрофа. Как сейчас выглядит девушка, которая прославилась в 5 лет
В 2005 году была сделана фотография, которая много лет спустя превратилась в мем. На снимке маленькая девочка зловеще улыбается на фоне горящего дома. Мы решили узнать историю фотографии, а также как выглядит ребёнок со снимка сейчас.
Как рассказала Зои Рот в ролике медиа-компании BuzzFeed, всё началось в 2005 году. Это был обычный день, 5-летняя Зои смотрела телевизор вместе с родителями и братом. Затем семья услышала про пожар и вышла на улицу, чтобы посмотреть.
Увидев, что горящее здание находится буквально в двух кварталах от них, семейство Рот отправилось туда. Отец Зои незадолго до пожара купил новый фотоаппарат, поэтому он прихватил устройство с собой, чтобы протестировать его.
Когда Рот вместе с братом и родителями пришла к месту пожара, то удивилась, что пожарные просто прогуливаются рядом с горящим зданием, но ничего не делают. Оказалось, что это был запланированный пожар, чтобы очистить территорию.
Поняв, что никаких этических проблем, мешающих фотографировать пожар, нет, отец Зои начал делать снимки своей семьи на фоне горящего здания. Когда настал черёд Зои, отец попросил дочку улыбнуться. Так и появилась фотография, которая в дальнейшем стала мемом.
Фото: Zoe Roth
В 2008 году отец Зои отправил снимок дочки в журнал. Внезапно, фотография выиграла в конкурсе и была опубликована. Что интересно, именно в журнале Зои впервые увидела свой собственный снимок.
Фото: instagram.com/zoeroth
В то время «Девочка-катастрофа» училась во втором классе. Узнав, что её фотография победила в конкурсе, Зои принесла журнал в школу, чтобы похвастаться перед одноклассниками и учителями. В тот день, по словам девушки, она чувствовала себя знаменитой, как никогда.
Фото: instagram.com/zoeroth
И затем начались мемы. Сначала люди просто вырезали лицо Зои со снимка и вставляли его в угол фотографий, на которых изображалось что-то ужасное. А затем в мем превратился целый снимок, к нему просто стали добавлять надписи.
Фото: instagram.com/zoeroth
Случайные пользователи соцсетей шутили, что Зои – порождение зла, что именно она устроила пожар, а потом злорадствовала, но на самом деле, конечно, всё было не так. К счастью для «Девочки-катастрофы», в её школе все знали правду, поэтому никаких проблем не было.
Фото: instagram.com/zoeroth
По словам Зои, быть героем мема достаточно забавно. У неё нет бремени славы, поэтому она спокойно живёт своей обычной жизнью. Однако пару раз девушку приглашали на какие-нибудь шоу, и тогда она снова на несколько часов превращалась в звезду.
«Вот я работаю в ресторане, затем меня приглашают сняться в документальном фильме, я лечу, а на следующий день я вновь выхожу на работу в ресторане», – рассказала Зои.
Фото: instagram.com/zoeroth
Сейчас на Instagram-аккаунт девушки подписано чуть более 22 тысяч пользователей. «Девочка-катастрофа» отмечает, что больше всего подписчиков из Индонезии, Польши и Бразилии. Зато в Португалии неизвестные художники нарисовали огромный портрет Зои на стене здания.
Фото: instagram.com/zoeroth
Отвечая на вопросы людей, девушка сказала, что любит свою фотографию не только за то, что она принесла ей популярность. Этот мем также помог ей заработать. Сколько именно – девушка не уточняла, но сказала, что этого достаточно, чтобы оплатить учёбу в колледже.
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