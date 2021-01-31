Девочка-катастрофа. Как сейчас выглядит девушка, которая прославилась в 5 лет

В 2005 году была сделана фотография, которая много лет спустя превратилась в мем. На снимке маленькая девочка зловеще улыбается на фоне горящего дома. Мы решили узнать историю фотографии, а также как выглядит ребёнок со снимка сейчас.

Как рассказала Зои Рот в ролике медиа-компании BuzzFeed, всё началось в 2005 году. Это был обычный день, 5-летняя Зои смотрела телевизор вместе с родителями и братом. Затем семья услышала про пожар и вышла на улицу, чтобы посмотреть.

Увидев, что горящее здание находится буквально в двух кварталах от них, семейство Рот отправилось туда. Отец Зои незадолго до пожара купил новый фотоаппарат, поэтому он прихватил устройство с собой, чтобы протестировать его.

Когда Рот вместе с братом и родителями пришла к месту пожара, то удивилась, что пожарные просто прогуливаются рядом с горящим зданием, но ничего не делают. Оказалось, что это был запланированный пожар, чтобы очистить территорию.

Поняв, что никаких этических проблем, мешающих фотографировать пожар, нет, отец Зои начал делать снимки своей семьи на фоне горящего здания. Когда настал черёд Зои, отец попросил дочку улыбнуться. Так и появилась фотография, которая в дальнейшем стала мемом.