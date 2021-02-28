Когда живёшь с монстром. Девять фотографий, после которых захочется переехать в отдельную квартиру

В большинстве случаев люди – замечательные создания. Особенно, если это ваши родственники или друзья. Однако у каждого человека есть свои маленькие или не очень недостатки. И это не проблема, если ты только не живёшь с кем-то, чьи привычки ужасно раздражают.

Ресурс Bored Panda собрал множество примеров, когда люди своими действиями способны вызвать у других острое желание немедленно переехать и забыть всё, как страшный сон. И вот девять самых забавных примеров.

«Мой сосед по комнате оставил сюрприз на кухне, пока я был на улице»,