Когда живёшь с монстром. Девять фотографий, после которых захочется переехать в отдельную квартиру
В большинстве случаев люди – замечательные создания. Особенно, если это ваши родственники или друзья. Однако у каждого человека есть свои маленькие или не очень недостатки. И это не проблема, если ты только не живёшь с кем-то, чьи привычки ужасно раздражают.
Ресурс Bored Panda собрал множество примеров, когда люди своими действиями способны вызвать у других острое желание немедленно переехать и забыть всё, как страшный сон. И вот девять самых забавных примеров.
«Мой сосед по комнате оставил сюрприз на кухне, пока я был на улице»,
Фото: reddit.com/user/Malcias/
«Как моя девушка берет первый кусок свежеиспечённого торта»,
Фото: reddit.com/user/turdlop
«Живи с девушкой, говорили они. Повсюду будет чистота, говорили они»,
Фото: reddit.com/user/Endoman13
«Так моя девушка убирает в холодильник покупки»
Фото: reddit.com/user/TrappaTroopa
«Я вышла замуж за монстра»,
Фото: reddit.com/user/mrklopez01
«Мой муж бросает вызов технологиям»,
Фото: reddit.com/user/Southernsofia123
«Моя жена выбрасывает банку от арахисового масла в мусорное ведро, потому что она пустая»,
Фото: reddit.com/user/andydicktracy
«Мой муж купил поролон с эффектом памяти только для своей половины кровати»,
Фото: reddit.com/user/distanceformed
«Так моя семья использует рулетку».
Фото: reddit.com/user/doemaarkoraal
Кстати, недавно жена показала, как её муж вешает полотенце в ванной. Многие женщины очень её поняли – здесь подробности.