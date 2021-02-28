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Когда живёшь с монстром. Девять фотографий, после которых захочется переехать в отдельную квартиру

28 февраля 2021 13:05
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В большинстве случаев люди – замечательные создания. Особенно, если это ваши родственники или друзья. Однако у каждого человека есть свои маленькие или не очень недостатки. И это не проблема, если ты только не живёшь с кем-то, чьи привычки ужасно раздражают. 

Ресурс Bored Panda собрал множество примеров, когда люди своими действиями способны вызвать у других острое желание немедленно переехать и забыть всё, как страшный сон. И вот девять самых забавных примеров. 

«Мой сосед по комнате оставил сюрприз на кухне, пока я был на улице», 

Когда живёшь с монстром. Девять фотографий, после которых захочется переехать в отдельную квартиру -1

Фото: reddit.com/user/Malcias/ 

«Как моя девушка берет первый кусок свежеиспечённого торта», 

Когда живёшь с монстром. Девять фотографий, после которых захочется переехать в отдельную квартиру -4

Фото: reddit.com/user/turdlop 

«Живи с девушкой, говорили они. Повсюду будет чистота, говорили они», 

Когда живёшь с монстром. Девять фотографий, после которых захочется переехать в отдельную квартиру -7

Фото: reddit.com/user/Endoman13 

«Так моя девушка убирает в холодильник покупки» 

Когда живёшь с монстром. Девять фотографий, после которых захочется переехать в отдельную квартиру -10

Фото: reddit.com/user/TrappaTroopa 

«Я вышла замуж за монстра», 

Когда живёшь с монстром. Девять фотографий, после которых захочется переехать в отдельную квартиру -13

Фото: reddit.com/user/mrklopez01 

«Мой муж бросает вызов технологиям», 

Когда живёшь с монстром. Девять фотографий, после которых захочется переехать в отдельную квартиру -16

Фото: reddit.com/user/Southernsofia123 

«Моя жена выбрасывает банку от арахисового масла в мусорное ведро, потому что она пустая», 

Когда живёшь с монстром. Девять фотографий, после которых захочется переехать в отдельную квартиру -19

Фото: reddit.com/user/andydicktracy 

«Мой муж купил поролон с эффектом памяти только для своей половины кровати», 

Когда живёшь с монстром. Девять фотографий, после которых захочется переехать в отдельную квартиру -22

Фото: reddit.com/user/distanceformed 

«Так моя семья использует рулетку». 

Когда живёшь с монстром. Девять фотографий, после которых захочется переехать в отдельную квартиру -25

Фото: reddit.com/user/doemaarkoraal 

Кстати, недавно жена показала, как её муж вешает полотенце в ванной. Многие женщины очень её поняли – здесь подробности

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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