Стал мемом и примерным отцом. Чем занимается «плохой парень», который прославился из-за внешности

Джереми Микс когда-то был признан «самым красивым преступником». Сейчас он работает, встречается с наследницей крупной компании и воспитывает сына. Как так вышло? Микс снялся в ролике медиа-компании BuzzFeed и рассказал свою историю. Джереми родился 2 февраля 1984 года. У него есть брат и две сестры. Парень рос не в самой благоприятной атмосфере: мать принимала запрещённые вещества, отцу доводилось отбывать срок в тюрьме, а у брата были проблемы с законом. «Жизнь – это безумие. Если бы кто-нибудь 10 лет назад сказал мне, что я буду путешествовать по миру, дефилировать по подиуму и сниматься в фильмах, я не знаю, что бы я сделал. Возможно, полез бы в драку», – начал рассказывать Микс.

Фото: instagram.com/jmeeksofficial

По словам Джереми, ещё в детстве он понял, в какие районы лучше не ходить. Там было много стрельбы, много драк. Всё это было прямо на улице, именно в такой обстановке он и рос. В итоге Микс тоже начал участвовать в драках, перестрелках и воровстве. Впервые будущий герой мема попал в полицейский участок в 14 лет, после чего регулярно появлялся там вновь. В 18 лет Джереми был осуждён за избиение подростка и два года провёл в тюрьме.

Фото: instagram.com/jmeeksofficial

В 2014 году Микс вместе с братом ехали на автомобиле, когда внезапно их остановила полиция. Брат Джереми спросил: «У тебя есть что-нибудь в машине?» Парень пожал плечами и ответил, что, вроде бы, ничего особенного нет. Правоохранители в свою очередь решили, что оружие в багажнике, на которое нет разрешения, это весомый повод для задержания. И именно тогда было сделано фото, которое прославило Микса. «Многие люди спрашивали меня, о чём я думал в тот момент. Если честно, я думал, что не смогу забирать сына из школы, засыпать вместе с ним каждую ночь. Всё было кончено», – продолжил мужчина.

Фото: instagram.com/jmeeksofficial

А на следующее утро Джереми вывели из камеры – к нему пришёл с визитом друг. Парень просто сказал: «Чувак, ты «завирусился». Микс не понял, как это могло случиться, ведь он не обновлял свою страницу в соцсети с 2003 года. После визита друга Джереми начал вглядываться в телевизор через отверстие в двери камеры и поражался. Фотографию мужчины показывали по многим телеканалам. Так Микс узнал, что его начали называть «Горячий преступник».

Фото: instagram.com/jmeeksofficial

Как позже выяснил Джереми, полиция опубликовала на странице в Facebook его снимок, а также несколько фотографий оружия, чтобы рассказать об успехах борьбы с нелегальным владением оружием. Вот так снимок и распространился по соцсетям. Прошло около 72 часов после того, как Джереми «завирусился», а затем ему начало приходить по 300-400 писем в день. Поскольку каких-то важных дел у него не было, Микс читал вслух каждое письмо. В некоторых письмах содержались ещё и фотографии отправительниц, чему парень был очень рад. А затем к письмам от простых людей присоединились предложения о сотрудничестве от модельных агентств, кинокомпаний и других организаций. Всего таких предложений было около 45. «До этого я в своей жизни ни разу даже не видел контракт. Это было похоже на попытки читать французский текст – очень утомляюще», – отметил Джереми.

Фото: instagram.com/jmeeksofficial

Когда Микс вышел, по его словам, его жизнь стала каким-то безумием. Он превратился в настоящую звезду, его приглашали на светские тусовки, в течение 10 месяцев он снялся в 10 фильмах. «Знаете, я провёл всю свою жизнь на улице, а теперь меня просили красиво выглядеть во время фотосессии. Мне говорили держать руки так и вот так. Это было трудно, словно новая жизнь», – вспоминает Джереми. Микс счастлив, что ему выпала возможность всё изменить. Особенно он рад тому, что полицейские выбрали именного его фото для публикации в Facebook, ведь именно это и послужило толчком к невероятным переменам в его жизни. Сейчас Джереми ведёт активную жизнь, снимается в рекламных роликах и музыкальных клипах. Кстати, в 2018 году он появился в клипе на песню Ольги Бузовой.

Фото: instagram.com/jmeeksofficial

Микс был в браке с девушкой по имени Мелисса с 2008 года по 2018 год. У пары есть сын. В настоящее время 36-летний мужчина встречается с Хлоей Грин, наследницей модной компании. В 2018 году Хлоя родила сына Джейдена. По словам Джереми, сейчас его приоритетом является правильное воспитание сына. Мужчина не хочет, чтобы у его ребёнка когда-либо были проблемы с законом. Сам Микс сожалеет о том своём прошлом. Он даже постепенно сводит татуировки.

Фото: instagram.com/jmeeksofficial