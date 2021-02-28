Прямой эфир

Официантка попросила у клиента больше чаевых, но попала в неловкую ситуацию. Не стоило оскорблять его на китайском языке

28 февраля 2021 12:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Парень оплатил счёт и искал в бумажнике необходимую сумму для чаевых, когда официантка оскорбила его на китайском языке. Это было неправильным решением.

Пользователь Reddit под ником Ris3rr1 живёт в Канаде и время от времени ходит в рестораны. После поступления в колледж парень всегда оставлял чаевые. Однако недавно впервые за долгое время он изменил этой традиции.

Официантка попросила у клиента больше чаевых, но попала в неловкую ситуацию. Не стоило оскорблять его на китайском языке -1

Фото: pixabay.com

Ris3rr1 посетил китайский ресторан, пообедал и попросил официантку принести счёт. Молодой человек оплатил заказ, а затем стал отсчитывать чаевые, когда сотрудница заведения подошла и забрала поднос. Парень сказал, что ещё не закончил расплачиваться, но девушка его проигнорировала.

«Эй, у тебя всё ещё не хватает», – сказала она, вернувшись через минуту.

Автор истории удивился такой грубости, поэтому решил оставить половину от своего обычного размера чаевых. В этот момент подошла другая официантка и стала уговариваться парня дать больше чаевых, потому что так сотрудницы ресторана зарабатывают на жизнь.

Официантка попросила у клиента больше чаевых, но попала в неловкую ситуацию. Не стоило оскорблять его на китайском языке -4

Фото: pixabay.com

Когда Ris3rr1 уже потянулся за бумажником, девушка обернулась к своей коллеге и сказала по-китайски: «Этот (плохой человек) дал так мало чаевых». Обе официантки засмеялись.

К несчастью для них, автор истории достаточно хорошо знает китайский язык, чтобы понять, что девушка сказала. После этого молодой человек решил вообще не давать чаевых и ушёл.

Похожий случай произошёл с другим жителем Канады, который обедал в китайском ресторане. Мужчина хотел оставить чаевые, но официантка оказалась недовольна – подробнее здесь.

# Ресторан # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за раненой лапы лебедя разлучили с партнёром. Вот что произошло через месяц
28 февраля 2021 11:13

Из-за раненой лапы лебедя разлучили с партнёром. Вот что произошло через месяц

Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда
28 февраля 2021 10:15

Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности
28 февраля 2021 09:09

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности