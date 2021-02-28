Официантка попросила у клиента больше чаевых, но попала в неловкую ситуацию. Не стоило оскорблять его на китайском языке

Парень оплатил счёт и искал в бумажнике необходимую сумму для чаевых, когда официантка оскорбила его на китайском языке. Это было неправильным решением.
Пользователь Reddit под ником Ris3rr1 живёт в Канаде и время от времени ходит в рестораны. После поступления в колледж парень всегда оставлял чаевые. Однако недавно впервые за долгое время он изменил этой традиции.
Ris3rr1 посетил китайский ресторан, пообедал и попросил официантку принести счёт. Молодой человек оплатил заказ, а затем стал отсчитывать чаевые, когда сотрудница заведения подошла и забрала поднос. Парень сказал, что ещё не закончил расплачиваться, но девушка его проигнорировала.
«Эй, у тебя всё ещё не хватает», – сказала она, вернувшись через минуту.
Автор истории удивился такой грубости, поэтому решил оставить половину от своего обычного размера чаевых. В этот момент подошла другая официантка и стала уговариваться парня дать больше чаевых, потому что так сотрудницы ресторана зарабатывают на жизнь.
Когда Ris3rr1 уже потянулся за бумажником, девушка обернулась к своей коллеге и сказала по-китайски: «Этот (плохой человек) дал так мало чаевых». Обе официантки засмеялись.
К несчастью для них, автор истории достаточно хорошо знает китайский язык, чтобы понять, что девушка сказала. После этого молодой человек решил вообще не давать чаевых и ушёл.
Похожий случай произошёл с другим жителем Канады, который обедал в китайском ресторане. Мужчина хотел оставить чаевые, но официантка оказалась недовольна – подробнее здесь.