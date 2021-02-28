Официантка попросила у клиента больше чаевых, но попала в неловкую ситуацию. Не стоило оскорблять его на китайском языке

Парень оплатил счёт и искал в бумажнике необходимую сумму для чаевых, когда официантка оскорбила его на китайском языке. Это было неправильным решением. Пользователь Reddit под ником Ris3rr1 живёт в Канаде и время от времени ходит в рестораны. После поступления в колледж парень всегда оставлял чаевые. Однако недавно впервые за долгое время он изменил этой традиции.

Фото: pixabay.com

Ris3rr1 посетил китайский ресторан, пообедал и попросил официантку принести счёт. Молодой человек оплатил заказ, а затем стал отсчитывать чаевые, когда сотрудница заведения подошла и забрала поднос. Парень сказал, что ещё не закончил расплачиваться, но девушка его проигнорировала. «Эй, у тебя всё ещё не хватает», – сказала она, вернувшись через минуту. Автор истории удивился такой грубости, поэтому решил оставить половину от своего обычного размера чаевых. В этот момент подошла другая официантка и стала уговариваться парня дать больше чаевых, потому что так сотрудницы ресторана зарабатывают на жизнь.

Фото: pixabay.com