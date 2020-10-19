Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер

Анастасия Макеева, корреспондент:

Оказывается для того, чтобы узнать человека, достаточно внимательно посмотреть на его лицо. Черты, как координаты на карте, раскроют истинный характер. Раскосые глаза, как у хаски, колосящиеся брови, фирменная ямочка. Все мы разные, и у каждого – свой код личности. Раскрыть «козыри» помогает физиогномика.

Сергей Савоськин, физиогномист:

Гляньте на лицо оператора, какие уши оттопыренные, наверняка, вас это раньше стесняло, вызывало недовольство, а ведь оттопыренные уши – это бунтари, свободные люди, имеющие свое мнение, свои оригинальные представления. Они не идут за толпой, они всегда видят картину по-своему.

А вот у вас кончик носа острый, вот для журналиста это хорошо, потому что острый кончик носа, по-суворовски, налегке берет информацию, теряет ее, не тормозит, без всякой бюрократии, без ничего. «Фейсконтроль» – дело тонкое. Так, лоб – зона идейности. Чем выше, тем больше креатива. Вопрос, в какое русло уплывут нестандартные мысли. Сергей Савоськин:

Это может быть идейный преступник типа Ли Харви Освальда и, наоборот, это может быть человек, который дал основы фундаментальной теории. Посмотрите на всех фундаментальных теоретиков, литераторов, классиков, у них практически у всех лбы высокие.

Эти глаза напротив. Людей с выпуклыми глазами вы, наверняка, заприметите во всех свадебных конкурсах. Эти типы стремятся везде преуспеть. А вот люди с глубоко посаженными очами не любят вылезать из своей раковины. 7 раз отмеряют, 1 отрезают, зато стабильны и добиваются своего. Близкая посадка сулит встречу с гипервнимательным, даже дотошным человеком. Широкая посадка – полная противоположность. Такие леди и джентльмены, не спотыкаются на мелочах, летят галопом, мыслят глобально и улетают в будущее.

Сергей Савоськин:

Маленькие глазки. Такие люди проницательные, и эрудированы часто, любят детали, так просто никому не доверяют, все хотят перепроверить, это во многом скептики даже. Замечали, у кого глаза большие? Котята, дети. Наверное, это так природой задумано, мы большие глаза воспринимаем как персону, которая доверчива, открыта, которой можно доверять. В целом большие глаза – это открытость, восприимчивость и умение входить в доверие. Потенциально это еще и очень хитрые люди.

Курносые – душа компании, быстро соображают, действуют здесь и сейчас. И, наоборот, длинный прямой нос, этакий Шерлок Холмс, анализирует, выстраивает логические цепочки и редко ошибается. Вздернутый кончик – открытость. Опущенный, как клюв у орла, – темная лошадка, которая редко доверяет тайны. Есть на носике крылья, значит, человек коллектива, нет – единоличник. Но важно понимать, что каждый параметр, как пазл в мозаике. И физиогномисты никогда не судят только по волевому подбородку, а читают все от корки до корки. Как это работает, протестируем на звездах.

Анастасия Макеева:

Вот Иван Ургант, что мы можем про него сказать? Сергей Савоськин:

У него ушная раковина абсолютно уникальная, а это все-таки действительно выдает личность незаурядную. Вот сам мысок – это очень убедительные люди. Хорошие бизнесмены из них тоже получаются. Убедительный, может выгодно договориться. Так называемый бантик, изгиб такой линии рта – это тоже в принципе признак интеллектуала. Густые мощные брови – они постоянно думают.

Анастасия Макеева:

Давайте Настю Ивлееву. Что можете о ней сказать? Сергей Савоськин:

Тоже мощный треугольничек. Этот тип женщин очень убедительный для мужчин. Она может какого-то влиятельного мужчину убедить в чем-то – это ее особое свойство, это ее коронное оружие. Тот случай, когда брови и широкие, и полукругом – это работает как умение веселиться, познавать радость жизни, живые эмоции.

Однако дары природы человек не всегда воспринимает как награду. А ведь та самая горбинка выдает незаурядную личность. Маскируя, как нам кажется, некрасивые черты, мы в буквальном смысле теряем свое лицо. Надежда Цыркун, психолог:

Когда смотришь на артисток советского кино, они ж неповторимые, они запоминаются. Ты посмотрел фильм один раз, человек был в эпизоде, и ты его помнишь всю жизнь. Когда мы смотрим сейчас, блондинки-брюнетки еще как-то отличаем – все. Потому что нет лица как такового, есть стандарт. В этом случае надо понять, что каждое лицо – это эстетический объект, достойный того, чтобы им любовались.

Сергей Савоськин:

Это все оттого, что люди себя неправильно реализуют, в каком-то смысле не уважают, не ценят полностью, а значит, не понимают свою роль в этом мире.

А ведь наше лицо – это зеркало нашего окружения и настроения. Заметьте, люди в одном коллективе становятся похожими друг на друга, как в семье. И, наоборот, дети, которые не вылазят из компьютерных игр, превращаются в настоящих зомби. Нулевая мимика, ноль эмоций и правила золотого сечения здесь ни при чем.