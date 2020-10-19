Прямой эфир

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер

19 октября 2020 10:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анастасия Макеева, корреспондент:
Оказывается для того, чтобы узнать человека, достаточно внимательно посмотреть на его лицо. Черты, как координаты на карте, раскроют истинный характер.

Раскосые глаза, как у хаски, колосящиеся брови, фирменная ямочка. Все мы разные, и у каждого – свой код личности. Раскрыть «козыри» помогает физиогномика.

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер-1

Сергей Савоськин, физиогномист:
Гляньте на лицо оператора, какие уши оттопыренные, наверняка, вас это раньше стесняло, вызывало недовольство, а ведь оттопыренные уши это бунтари, свободные люди, имеющие свое мнение, свои оригинальные представления. Они не идут за толпой, они всегда видят картину по-своему.

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер-4

А вот у вас кончик носа острый, вот для журналиста это хорошо, потому что острый кончик носа, по-суворовски, налегке берет информацию, теряет ее, не тормозит, без всякой бюрократии, без ничего.

«Фейсконтроль» – дело тонкое. Так, лоб – зона идейности. Чем выше, тем больше креатива. Вопрос, в какое русло уплывут нестандартные мысли.

Сергей Савоськин:
Это может быть идейный преступник типа Ли Харви Освальда и, наоборот, это может быть человек, который дал основы фундаментальной теории. Посмотрите на всех фундаментальных теоретиков, литераторов, классиков, у них практически у всех лбы высокие.

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер-7

Эти глаза напротив. Людей с выпуклыми глазами вы, наверняка, заприметите во всех свадебных конкурсах. Эти типы стремятся везде преуспеть. А вот люди с глубоко посаженными очами не любят вылезать из своей раковины. 7 раз отмеряют, 1 отрезают, зато стабильны и добиваются своего. Близкая посадка сулит встречу с гипервнимательным, даже дотошным человеком. Широкая посадка – полная противоположность. Такие леди и джентльмены, не спотыкаются на мелочах, летят галопом, мыслят глобально и улетают в будущее.

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер-10

Сергей Савоськин:
Маленькие глазки. Такие люди проницательные, и эрудированы часто, любят детали, так просто никому не доверяют, все хотят перепроверить, это во многом скептики даже.

Замечали, у кого глаза большие? Котята, дети. Наверное, это так природой задумано, мы большие глаза воспринимаем как персону, которая доверчива, открыта, которой можно доверять. В целом большие глаза это открытость, восприимчивость и умение входить в доверие. Потенциально это еще и очень хитрые люди.

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер-13

Курносые – душа компании, быстро соображают, действуют здесь и сейчас. И, наоборот, длинный прямой нос, этакий Шерлок Холмс, анализирует, выстраивает логические цепочки и редко ошибается. Вздернутый кончик – открытость. Опущенный, как клюв у орла, – темная лошадка, которая редко доверяет тайны. Есть на носике крылья, значит, человек коллектива, нет – единоличник. Но важно понимать, что каждый параметр, как пазл в мозаике. И физиогномисты никогда не судят только по волевому подбородку, а читают все от корки до корки. Как это работает, протестируем на звездах.

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер-16

Анастасия Макеева:
Вот Иван Ургант, что мы можем про него сказать?

Сергей Савоськин:
У него ушная раковина абсолютно уникальная, а это все-таки действительно выдает личность незаурядную. Вот сам мысок это очень убедительные люди. Хорошие бизнесмены из них тоже получаются. Убедительный, может выгодно договориться. Так называемый бантик, изгиб такой линии рта это тоже в принципе признак интеллектуала. Густые мощные брови – они постоянно думают.

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер-19

Анастасия Макеева:
Давайте Настю Ивлееву. Что можете о ней сказать?

Сергей Савоськин:
Тоже мощный треугольничек. Этот тип женщин очень убедительный для мужчин. Она может какого-то влиятельного мужчину убедить в чем-то это ее особое свойство, это ее коронное оружие. Тот случай, когда брови и широкие, и полукругом это работает как умение веселиться, познавать радость жизни, живые эмоции.

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер-22

Однако дары природы человек не всегда воспринимает как награду. А ведь та самая горбинка выдает незаурядную личность. Маскируя, как нам кажется, некрасивые черты, мы в буквальном смысле теряем свое лицо.

Надежда Цыркун, психолог:
Когда смотришь на артисток советского кино, они ж неповторимые, они запоминаются. Ты посмотрел фильм один раз, человек был в эпизоде, и ты его помнишь всю жизнь. Когда мы смотрим сейчас, блондинки-брюнетки еще как-то отличаем – все. Потому что нет лица как такового, есть стандарт. В этом случае надо понять, что каждое лицо это эстетический объект, достойный того, чтобы им любовались.

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер-25

Сергей Савоськин:
Это все оттого, что люди себя неправильно реализуют, в каком-то смысле не уважают, не ценят полностью, а значит, не понимают свою роль в этом мире.

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер-28

А ведь наше лицо – это зеркало нашего окружения и настроения. Заметьте, люди в одном коллективе становятся похожими друг на друга, как в семье. И, наоборот, дети, которые не вылазят из компьютерных игр, превращаются в настоящих зомби. Нулевая мимика, ноль эмоций и правила золотого сечения здесь ни при чем.

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер-31

Надежда Цыркун:
Куприн очень интересно написал, что он знал одного капитана корабля, у которого и нос картошкой, и невыразительный, и вообще не привлекал внимание, а когда он увидел этого же капитана в момент шторма, как он руководил, он был героем, его лицо преобразилось и было прекрасно. За человеком так интересно наблюдать, что я желаю не стандартного размышления, где обманывает, а где нет, а просто наслаждения от общения.

Быть собой – не выходит из моды никогда, поверьте, звездам виднее.

# Психология # калейдоскоп # Анастасия Макеева # Сергей Савоськин # Надежда Цыркун # Настя Ивлеева # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Когда проходишь мимо, получаешь столько удовольствия, сил и энергии». Как минчане благоустраивают придомовую территорию
19 октября 2020 09:31

«Когда проходишь мимо, получаешь столько удовольствия, сил и энергии». Как минчане благоустраивают придомовую территорию

«Выбирают дети, которых очень сильно опекают, которым не дают самоутвердиться». Опасны ли субкультуры для подростка
19 октября 2020 08:19

«Выбирают дети, которых очень сильно опекают, которым не дают самоутвердиться». Опасны ли субкультуры для подростка

Семейная пара выходила медвежонка. Теперь он не только артист, но и модель
19 октября 2020 08:11

Семейная пара выходила медвежонка. Теперь он не только артист, но и модель