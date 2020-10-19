Семейная пара выходила медвежонка. Теперь он не только артист, но и модель

Бурый медведь по кличке Степан время от времени переживает пики популярности. То он цирковой номер покажет, то в фильме снимется, а теперь ещё и фотомоделью стал. Как сообщается на официальном сайте медведя, он попал к людям в возрасте трёх месяцев. Светлана и Юрий Пантелеенко выходили малыша, он привык к ним и стал дружелюбным домашним животным. Степан вырос до 2,2 м, весит более 300 кг.

Фото: instagram.com/panteleenko_svetlana

Проводя время с питомцем, супруги решили научить его разным трюкам. Медведь проявил отличную сноровку и через какое-то время стал едва ли не полноценным артистом. Степан играет с мячом, ловит обручи, дарит цветы, танцует, катает на спине и многое другое.

Фото: instagram.com/panteleenko_svetlana

Когда мишка прославился, ему предложили сняться в кино. За первой ролью последовала другая, а затем Степан превратился в настоящего актёра. Он появился в фильмах «Царь», «Край», «Ёлки 1914», а также в нескольких рекламах.

Фото: instagram.com/panteleenko_svetlana

А не так давно медведь раскрылся в новом амплуа. По информации Daily Mail, 28-летний Степан теперь выступает в роли фотомодели. 40-летняя Мила Жданова является другом Светланы и Юрия, поэтому она знакома и со Степаном.

Фото: instagram.com/panteleenko_svetlana

В какой-то момент Мила попросила семью Пантелеенко помочь ей с одним фотопроектом. Она хотела сделать фэнтезийные снимки, на которых будут люди в традиционной русской одежде и медведь. Юрий и Светлана согласились.

Фото: instagram.com/panteleenko_svetlana

По словам Ждановой, весь съёмочный процесс подстраивается под Степана. Обычно съёмки длятся не дольше 20-30 минут, но даже в это время медведя уговаривают, гладят, угощают вкусняшками. Тогда мишка великодушно соглашается поучаствовать в проекте. Но если питомец не в настроении, то съёмки переносят на другой раз.

Фото: instagram.com/zhdanova.mila

Медведь стал так популярен, что на фотосессии с ним прилетают модели из Таиланда, Австралии, Германии, Великобритании и Израиля.

Фото: instagram.com/zhdanova.mila

А в свободное от работы время Степан ведёт обычную жизнь: смотрит телевизор, возится в саду, составляет компанию хозяевам, когда те читают или сидят за столом.

Фото: instagram.com/panteleenko_svetlana

Сейчас в семье подрастает новый медвежонок – 9-месячный Савва. Пока малыш может похвастаться только размерами, но и его уже обучают разным трюкам.

Фото: instagram.com/panteleenko_svetlana (С медведем Саввой)