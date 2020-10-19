«Выбирают дети, которых очень сильно опекают, которым не дают самоутвердиться». Опасны ли субкультуры для подростка

Прикид «вырви глаз», татуировки, пирсинг и драйвовая музыка в наушниках – так выглядит современный тинейджер. Каждая деталь – не просто элемент модного лука, это сигнал, говорящий о принадлежности к определенной субкультуре. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Для подростков в принципе характерно повышенное внимание к своему внешнему виду, поэтому через прическу, макияж и выбор одежды они стараются выделиться, продемонстрировать свою уникальность. При этом подростку очень важно ощущать себя членом группы, таким образом, через принадлежность к группе формируется идентичность подростка.

Волну молодежных движений активнее ловят дети с творческим потенциалом. Но и удушающая отцовская забота может спровоцировать у подростка желание погрузиться в омут рейва с головой. Ольга Гома:

Именно такие бунтарские субкультуры выбирают дети, которых подавляют, которых очень сильно опекают, которым не дают самоутвердиться, выделиться. Возможность выбирать, что надеть, в какой цвет красить волосы и какую музыку слушать подчеркивает самостоятельность подростка, а это основная задача этого возраста – отделиться от родителей и стать самостоятельным членом общества.

Молодежные комьюнити объединяют близких по духу. Общий «ген» позволяет подростку ощущать себя «своим» и общаться на одном языке со сверстниками. Так называемые клубы по интересам имеют свою философию и необязательно разрушающую. Фитоняшки, косплееры, стримеры – вполне творческие и неординарные направления. Ольга Гома:

Но также это может стать и опасностью, потому что сверстники выходят у подростка на первый план, они становятся важнее родителей, учителей, и поэтому подросток очень часто беспрекословно следует каким-то нормам группы, даже если они не являются общественной нормой.

Чтобы не оказаться «за бортом» интересов своего чада, родителям не следуют раскачивать лодку недопонимания. Двигайтесь ему навстречу, изучайте его хобби. Ольга Гома:

В первую очередь, конечно же, нужно относиться к нему с уважением, к самому подростку и его увлечениям, давать возможность реализовать себя и проявить себя, перекладывать часть ответственности на подростка, давать ему возможность быть самостоятельным, поддерживать его, очень важно выстраивать доверительные отношения, чтобы если что-то подростка беспокоит, он пришел именно к родителям. Участвуйте в жизни своего ребенка, разделяйте с ним его интересы, попросите дать послушать музыку, которая его интересует.