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«Выбирают дети, которых очень сильно опекают, которым не дают самоутвердиться». Опасны ли субкультуры для подростка

19 октября 2020 08:19
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Прикид «вырви глаз», татуировки, пирсинг и драйвовая музыка в наушниках – так выглядит современный тинейджер. Каждая деталь – не просто элемент модного лука, это сигнал, говорящий о принадлежности к определенной субкультуре.

Ольга Гома, детский и семейный психолог:
Для подростков в принципе характерно повышенное внимание к своему внешнему виду, поэтому через прическу, макияж и выбор одежды они стараются выделиться, продемонстрировать свою уникальность. При этом подростку очень важно ощущать себя членом группы, таким образом, через принадлежность к группе формируется идентичность подростка.

«Выбирают дети, которых очень сильно опекают, которым не дают самоутвердиться». Опасны ли субкультуры для подростка-1

Волну молодежных движений активнее ловят дети с творческим потенциалом. Но и удушающая отцовская забота может спровоцировать у подростка желание погрузиться в омут рейва с головой.

Ольга Гома:
Именно такие бунтарские субкультуры выбирают дети, которых подавляют, которых очень сильно опекают, которым не дают самоутвердиться, выделиться. Возможность выбирать, что надеть, в какой цвет красить волосы и какую музыку слушать подчеркивает самостоятельность подростка, а это основная задача этого возраста – отделиться от родителей и стать самостоятельным членом общества.

«Выбирают дети, которых очень сильно опекают, которым не дают самоутвердиться». Опасны ли субкультуры для подростка-4

Молодежные комьюнити объединяют близких по духу. Общий «ген» позволяет подростку ощущать себя «своим» и общаться на одном языке со сверстниками. Так называемые клубы по интересам имеют свою философию и необязательно разрушающую. Фитоняшки, косплееры, стримеры – вполне творческие и неординарные направления.

Ольга Гома:
Но также это может стать и опасностью, потому что сверстники выходят у подростка на первый план, они становятся важнее родителей, учителей, и поэтому подросток очень часто беспрекословно следует каким-то нормам группы, даже если они не являются общественной нормой.

«Выбирают дети, которых очень сильно опекают, которым не дают самоутвердиться». Опасны ли субкультуры для подростка-7

Чтобы не оказаться «за бортом» интересов своего чада, родителям не следуют раскачивать лодку недопонимания. Двигайтесь ему навстречу, изучайте его хобби.

Ольга Гома:
В первую очередь, конечно же, нужно относиться к нему с уважением, к самому подростку и его увлечениям, давать возможность реализовать себя и проявить себя, перекладывать часть ответственности на подростка, давать ему возможность быть самостоятельным, поддерживать его, очень важно выстраивать доверительные отношения, чтобы если что-то подростка беспокоит, он пришел именно к родителям. Участвуйте в жизни своего ребенка, разделяйте с ним его интересы, попросите дать послушать музыку, которая его интересует.

«Выбирают дети, которых очень сильно опекают, которым не дают самоутвердиться». Опасны ли субкультуры для подростка-10

И помните, бунтарский дух – временная романтика. Жажду к самопознанию следует только поощрять. Будьте начеку, но давайте своему чаду свободу выбора.

# Психология # калейдоскоп # Ольга Гома # Мария Кронда # Фотофакт # общество

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