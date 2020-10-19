«Когда проходишь мимо, получаешь столько удовольствия, сил и энергии». Как минчане благоустраивают придомовую территорию

Райский уголок в самом центре каменных джунглей. Оказывается, чтобы насладиться природой, совсем необязательно покупать домик в деревне, ведь при желании любой жилец по закону имеет право разбить клумбу с цветами у подъезда. В свою очередь коммунальщики охотно приветствуют инициативы граждан и всегда готовы помочь в благоустройстве. Главное сохранять порядок и чистоту.

Так, например, этот миниатюрный ботанический сад – дело рук жителей Московского района. Благодаря кропотливому труду неравнодушных минчан, теперь под окнами многоэтажки расположилась настоящая цветочная оранжерея.

Нина Мартыненко:

Хочется жить красиво, мы говорим, что где-то красиво, а сами ничего не делаем. Мы стали садить цветы, камни возили с Мядельского района, дорожки сами собирали, все это выкладывали.

Антонина Канонец:

Я люблю свой город, поэтому старалась, чтобы было красиво у нас, не хуже, чем в других городах.

Цветут и пахнут на этой клумбе бархатцы, лилии, астильба. Даже глубокой осенью это живописное место не теряет своих красок.

Антонина Канонец:

Хризантемы белые. Нина Мартыненко:

Я люблю все цветы, каждый по-своему. Даже самые простые, те же бархатцы. Они все разные. Как расцвел цветок, я радуюсь. Приходишь домой, такая приятная усталость, сядешь и думаешь. Спать ложишься и уже у тебя в голове: «Ага, а вот завтра надо вот это сделать, а вот это нам надо переделать, а вот это нам надо пересадить, вот так будет лучше».

Полюбоваться местными красотами, сфотографироваться или же просто побыть наедине с природой сюда приходят даже из соседних дворов. В то время как хозяйки цветочной клумбы не упускают шанс сделать каждого своего гостя счастливее. С кем-то поделятся секретом садоводства, кому-то подарят саженцы любимых растений, другим же смастерят настоящий букет.

Трудно не заметить, а пройти мимо – еще сложнее. Оказалось, хороший пример – заразителен. Двор многоэтажки по адресу Слободская, 91 тоже в корне изменит ваш взгляд на то, как должна выглядеть привычная всем придомовая территория. Этот удивительной красоты цветник несколько лет назад был признан лучшим в столице и с тех пор не сдает позиций. Жить в таком дворе – настоящая гордость и невероятная удача, уверяют соседи.

Жительница:

Единственный у нас такой двор самый красивый. Женщина живет такая трудолюбивая здесь на первом этаже. Уже сколько лет этот дом существует, столько она здесь ухаживает за этим участком. За свой счет она все это делает, не жалея ни своего труда, ни денег, ничего. Когда проходишь мимо, просто получаешь столько удовольствия, столько сил и энергии и желаешь этой женщине добра и здоровья, чтобы так всегда было, и чтобы все брали с нее пример.