Надежда Скардино и Мартин Ягер сыграли свадьбу: фотофакт

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж.
Фото с церемонии появились в Instagram гостей праздника. Избранником спортсменки стал 31-летний швейцарский биатлонист Мартин Ягер.
Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж.
Фото с церемонии появились в Instagram гостей праздника. Избранником спортсменки стал 31-летний швейцарский биатлонист Мартин Ягер.
Фото: instagram.com/poslushnica
Свадьбу пара сыграла в Беларуси. Для родственников и друзей жениха церемония дублировалась на немецкий язык.
Фото: instagram.com/poslushnica
Свидетельницей на свадьбе была подруга невесты и коллега по сборной – Дарья Домрачева.
С будущим супругом Надежда познакомилась в Пхенчхане на следующий день после завоевания олимпийского золота.
Ранее, Надежда Скардино объявила о том, что они с Мартином готовятся стать родителями (читать далее).