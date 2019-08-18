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Надежда Скардино и Мартин Ягер сыграли свадьбу: фотофакт

18 августа 2019 11:33
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Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж.  

Фото с церемонии появились в Instagram гостей праздника. Избранником спортсменки стал 31-летний швейцарский биатлонист Мартин Ягер.  

Надежда Скардино и Мартин Ягер сыграли свадьбу: фотофакт-1

Фото: instagram.com/poslushnica

Свадьбу пара сыграла в Беларуси. Для родственников и друзей жениха церемония дублировалась на немецкий язык.  

Надежда Скардино и Мартин Ягер сыграли свадьбу: фотофакт-4

Фото: instagram.com/poslushnica

Свидетельницей на свадьбе была подруга невесты и коллега по сборной – Дарья Домрачева.  

Надежда Скардино и Мартин Ягер сыграли свадьбу: фотофакт-7

С будущим супругом Надежда познакомилась в Пхенчхане на следующий день после завоевания олимпийского золота.  

Ранее, Надежда Скардино объявила о том, что они с Мартином готовятся стать родителями (читать далее).  

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Надежда Скардино # Мартин Ягер # Дарья Домрачева

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