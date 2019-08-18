Надежда Скардино и Мартин Ягер сыграли свадьбу: фотофакт

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж. Фото с церемонии появились в Instagram гостей праздника. Избранником спортсменки стал 31-летний швейцарский биатлонист Мартин Ягер.

Фото: instagram.com/poslushnica

Свадьбу пара сыграла в Беларуси. Для родственников и друзей жениха церемония дублировалась на немецкий язык.

Фото: instagram.com/poslushnica

Свидетельницей на свадьбе была подруга невесты и коллега по сборной – Дарья Домрачева.