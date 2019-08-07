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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино ждёт ребёнка

07 августа 2019 09:55
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Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино готовится стать мамой.  

Как сообщает корреспондент СТВ Юлия Силипицкая, об этом спортсменка заявила на пресс-конференции, посвященной благотворительному марафону «24 РАЗАМ».  

Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино  

Надежда подтвердила информацию о том, что она ждет первенца.  

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино ждёт ребёнка-1

Фото: instagram.com/skardinon  

Биатлонистка завершила спортивную карьеру в июне 2018 года. На ОИ-2018 в Пхенчхане Скардино стала олимпийской чемпионкой. Этот турнир стал судьбоносным для спортсменки, здесь белоруска познакомилась со своим будущим избранником – швейцарским биатлонистом Мартином Ягером. Снимками с возлюбленным Надежда делится в соцсетях. 

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# Белорусские спортсмены # Надежда Скардино # Юлия Силипицкая

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