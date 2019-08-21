«Худшее видео в мире». Парень заварил чай и возмутил британцев

Девушка назвала ролик так: «Мой парень сделал худшее видео в мире». На записи в чашку кладут сахар, затем заливают кипяток, после чего добавляют молоко и только тогда опускают чайный пакетик. Такой способ заваривания чая набрал почти 3 миллиона просмотров.

Жительница Лондона опубликовала в своем Twitter-аккаунте видео, на котором записан процесс заваривания чая. Эти кадры возмутили пользователей социальной сети из Великобритании.

В комментариях под твитом появились оживленные обсуждения. Некоторые пользователи просили вылить такой неправильный чай в раковину, другие же шутили, что после такого способа заваривания девушка наверняка рассталась с молодым человеком, разочаровавшись в нем.

Один из комментаторов решил, что проблема видео в добавленном в чай молоке. Однако ему доступно объяснили, что чай заваривается по следующему алгоритму: сначала в чашку кладут сахар и чайный пакетик, затем заливают кипяток и только после этого добавляют молоко.